Pasan las horas y no termina la polémica por el supuesto gol que no le dieron a Perú en el partido contra Uruguay, del pasado jueves, por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar.



Aunque en el video oficial de la Conmebol el encargado del sistema de Videoarbitraje (VAR) dice que no es un gol válido porque "la pelota no atraviesa completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño", la controvertida jugada sigue siendo blanco de todo tipo de análisis. El de Ángel Alarcón, un artista 3D quien dice que ha trabajado con efectos especiales, ha sido uno de los más comentados. Sobre todo, porque según afirma en su video, "el gol sí existió".

¿Fue gol o no fue gol?

El momento exacto de la polémica de la penúltima fecha de las eliminatorias. Foto: Captura de pantalla

La jugada que ha sido tan debatida ocurrió en los minutos finales del compromiso de la noche de este jueves, en Uruguay. El volante peruano Miguel Trauco lanzó un centro que se fue cerrando hasta el punto que tomó dirección al arco rival. El golero uruguayo, Sergio Rochet, reaccionó sobre la marcha y su cuerpo quedó dentro de la portería. Precisamente, por su posición, a pesar de que estiró los brazos lo más que pudo, los hinchas peruanos alegaron un "robo" por el "gol que no fue".



La polémica se agravó porque luego de que no fuese convalidada la anotación, Uruguay llegó a 25 puntos en la tabla de posiciones y aseguró su cupo al Mundial. Por su parte, Perú complicó sus aspiraciones.



Ahora, cuando faltan pocas horas para que Perú reciba a Paraguay y defina si va o no al Mundial de Catar, un video con un análisis de un usuario que se presenta como ilustrador 3D, y se identifica como Ángel Alarcón, volvió a poner el debate sobre la mesa.



"Me parece poco profesional y contundente la respuesta de Conmebol. Aprovechando mis habilidades de 3D para efectos especiales, decidí analizar la jugada y me atrevo a decir que fue gol, quien diga lo contrario que lo demuestre con vista de todos los ángulos", escribió el sujeto en su cuenta @breakonvfx de Tik Tok.



En el clip publicado por el internauta, se ve cómo capta la imagen puntual de la polémica en un programa de diseño. Paso seguido, haciendo un sombreado con las herramientas del software, Alarcón demuestra las que serían la vista superior y la óptica lateral de la jugada gracias a un análisis en 3D. En la imagen que muestra se ve que el balón habría pasado la línea de gol. Inclusive, según comenta en el metraje, su técnica de análisis, en la toma del VAR, demostraría que el balón sí entró.



"Conclusión: gol", se lee en el último segundo del video que ya ha sido visto por cerca de un millón y medio de personas en tan solo 24 horas.



"Tenemos que hacer que este muchacho llegue al VAR" "Es el VAR 2.0", son algunos de los comentarios de quienes han visto el video.

#perú #fpf #trauco ♬ sonido original - BreakonVFX @breakonvfx me parece poco profesional y contundente la respuesta de conmebol y aprovechando mis habilidades de 3D para efectos especiales dicidí a analisar la jugada y me atrevo a decir que fue gol, quien diga lo contrario que lo demustre con vista de todos los ángulos ✌ #qatar2022

