Panamá celebró este miércoles los primeros goles de la selección femenina de fútbol en un Mundial, unas "guerreras" que consiguieron anotar tres tantos contra Francia, una de las favoritas, aunque la gesta no evitó que cayeran 3-6 ante las galas y se despidieran de esta competición sin lograr puntuar.

El golazo de Cox

Muchas de esas celebraciones se centraron en el gol de Marta Cox que abrió el marcador del partido, y primero de Panamá en un Mundial, una falta de 30 metros a pocos segundos del pitido inicial que acabó con el balón en la escuadra de la portería de Francia.



"En un impresionante tiro libre, la panameña Marta Cox anotó un gol histórico, el primero de nuestro país en una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Mis felicitaciones a toda la selección por su esfuerzo y sacrificio en la cancha. ¡Gracias muchachas!", escribió en Twitter el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen.



También el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, felicitó a una "selección que ha reescrito la historia del fútbol panameño con su participación en la Copa Mundial": "Histórico este golazo de Marta Cox frente a Francia", remarcó en la misma red social.

Panamá nunca había hecho un gol en la historia de los mundiales de fútbol femenino, hasta que a Marta Cox se le ocurrió esto:pic.twitter.com/TeFJ3yu2NA — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 2, 2023

Las francesas remontarían a ese gol inicial para situarse en un rotundo 1-5, pero unas voluntariosas Canaleras soñaron con la remontada y llegaron a acercarse al marcador galo con un 3-5, aunque finalmente las europeas ampliarían la distancia hasta el final 3-6.



"¡Con la frente en alto! Panamá culminó su primera participación en la historia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA después de una gran actuación ante Francia", celebró por su parte la Federación Panameña de Fútbol, que agradeció al equipo "por hacer un gran papel y dejar a Panamá en alto".

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) se extendió más, y pidió a todos que recordaran que el camino hasta ahí no había sido sencillo, ya que "no fue hasta el 2017 cuando se decide crear la Liga de Fútbol Femenino (LFF)": "Es importante saber de dónde venimos para valorar donde llegamos".



"Hoy se despiden del mundial 2023, anotando sus primeros goles mundialistas, con tres tantos ante una de las potencias del mundo, como lo es Francia. El camino fue duro, tal cual descrito. La resiliencia no fue negociable para ellas. Gracias Guerreras", concluyó la AFUTPA.



EFE

