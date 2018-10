Vea el gol de Muriel en la goleada de Sevilla 6-0 contra Akhisarspor

Sevilla cumplió el trámite previsto y goleó (6-0) al débil Akhisar turco en un partido, de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga europa, en el que el equipo español fue el claro dominador desde el inicio y en el Pablo Machín aprovechó para darle minutos a muchos jugadores. EL colombiano Luis Fernando Muriel anotó uno de los goles.

Los andaluces, que iniciaron la fase con victoria ante el Standard de Lieja belga (5-1) y que perdieron después en Rusia frente al Krasnodar (2-1), se sitúan ahora con seis puntos en plena lucha por el liderato del grupo.



El entrenador del Sevilla, como ya anunció el miércoles, hizo bastante cambios en relación al partido anterior en el campo del Barcelona, aunque mantuvo sobre el campo a pesos pesados como el portero checo Tomas Vaclik, Jesús Navas, Pablo Sanabria o el argentino Franco Vázquez.



Sí tuvieron su oportunidad desde el inicio otros con menos minutos como Aleix Vidal, Roque Mesa, el holandés Quincy Promes o el colombiano Luis Muriel, los dos últimos como los más adelantados al estar en el banquillo los delanteros titulares, el portugués André Silva y el francotunecino Wissam Ben Yedder.



Una alineación 'mixta' para no tener sorpresas frente al colista de la liga turca que además llegó a Sevilla con los dos primeros partidos de esta fase continental perdidos.



Su entrenador, el turco Cihat Arslan, hizo también rotaciones, aunque obligadas por las lesiones del brasileño Serginho Mineiro, el bielorruso Avdija Vrsajevic, el holandés Elvis Manu o Bilal Kisa, además del central Mustafa Yumlu, éste sancionado al ver dos amarillas en el anterior partido frente al Standard de Lieja belga.



En la expedición visitante sí estuvieron conocidos de la liga española como el lateral portugués Miguel Lopes, con pasado bético y granadinista; el francés Abdoulwhaid Sissoko, que jugó en el Hércules, Granada y Mallorca; o el camerunés Dany Nounkeo y el portugués Hélder Barbosa, ambos en el Almería.



El canario Roque Mesa no desaprovechó la oportunidad y la primera que tuvo, en el minuto siete, se sacó un zapatazo desde fuera del área y mandó el balón al interior del marco local por la escuadra.



No dio tiempo a que el conjunto turco asimilara el primer tanto cuando Sarabia logró el segundo, de un penalti que Miguel Lopes cometió sobre Aleix Vidal, con lo que los locales lograron el objetivo de encarrilar pronto.



El claro 2-0 antes de que se cumpliera los diez minutos le dio cierta relajación al equipo de técnico soriano, que bajó en su intensidad y que dejó que los turcos tuviera más tiempo el balón en su poder, pero eso no fue suficiente para complicarle la vida al Sevilla.



Quincy Promes, rebasada la media hora, se sacó una buena chilena para, en colaboración con el meta serbio Milan Lukac, lograra su primer gol como sevillista y poner el 3-0 en un partido que la formación hispalense parecía jugar a medio gas.



Nada más iniciarse la segunda parte le tocó el turno a Muriel, quien ya había marcado el sábado en el Camp Nou y que no quiso este jueves tampoco desaprovechar los pocos minutos que le da Machín.



Promes marcó después su segundo, el central argentino Gabriel Mercado, que volvía a la titularidad tras mes y medio lesionado, logró el sexto tanto local ante un Akhisar ya entregado pero todavía con muchos minutos de sufrimiento por delante, aunque el Sevilla ya no quiso hacer más sangre.



