El gol que Linda Caicedo le marcó a Alemania en la fase de grupos fue elegido por votación como el mejor del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

"El impresionante gol de Linda Caicedo en la fase de grupos contra Alemania ha sido votado como el Gol Hyundai del Torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™", dice el comunicado de la entidad.

"Después de recoger el balón justo dentro del área, la sensación adolescente se abrió paso entre dos defensores alemanes con una croqueta perfecta. Luego, con un movimiento fluido, lanzó un disparo que se metió en la esquina superior derecha de la portería de Merle Frohm para darle a Colombia la ventaja", fue la descripción de Fifa.



"El ganador del Gol Hyundai del Torneo fue determinado por una encuesta de fanáticos, con el esfuerzo de Caicedo superando el sublime tiro libre de la estrella panameña Martha Cox contra Francia por sólo el 0,5 por ciento de los votos", agrega el comunicado.

¡GOOOOOOOOL!



Báilalo Lindaaaa. 🇨🇴



La jugadora del Real Madrid es la encargada de poner el 0️⃣ - 1️⃣ a favor de la Selección Colombia.



Jerarquía individual de la jugadora de 18 años.

Así vivió Linda Caicedo el que ahora es el mejor gol del Mundial

“Realmente lo vi. Se me vinieron miles de recuerdos de todo lo que he pasado y es increible todo. Agradecerles a Colombia, a mis compañeras, que siento que lo luchamos hasta lo último y bueno, muy feliz”, dijo entonces Linda.



El gol tuvo un significado especial para Caicedo, una imagen que le dio la vuelta al mundo por lo que marcó entonces: la primera derrota de Alemania en fase de grupos desde 1995. La dos veces campeona del mundo no superó la primera fase



“No tengo palabras para describir lo que acabamos de hacer. Pero bueno, mucha mesura. Hay que pensar en lo que se viene, que es Marruecos, y ya pensar en los otros partidos”, declaró Linda en zona mixta.

¡LOS 10 MEJORES GOLES DEL #MundialFemeninoEnDSPORTS NOMINADOS POR LA FIFA! ⚽️🔝



➡️ Repasa las mejores anotaciones de una Copa del Mundo espectacular.



Linda Caicedo y Sophia Braun, entre las destacadas.



