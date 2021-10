Falcao y el Rayo Vallecano no creen en nadie: ahondaron la crisis del Barça

El Rayo Vallecano derrotó al Barcelona con un gol del delantero colombiano Radamel Falcao a los 29 minutos, en un resultado que ahonda la crisis del cuadro catalán y ratifica el extraordinario momento del 'Tigre'.

Así fue el gol de Falcao al Barcelona

El único tanto en la primera mitad llegó tras un fallo en la salida de balón del Barcelona que propició una recuperación del mediapunta argentino Oscar Trejo.



Éste cedió el esférico al desmarque de Falcao, que se fue en velocidad de Gerard Piqué, le recortó en la carrera y cruzó ante Ter Stegen un disparo que tocó en el poste antes de alojarse en el fondo de las mallas.



Anteriormente la mejor ocasión del encuentro también fue del Rayo con el mismo protagonista, Falcao, que recibió un balón en la frontal del área y lanzó un zurdazo que tocó en un Piqué y se marchó a córner cerca del poste derecho.

El portero del Rayo atajó penalti y fue figura

En la segunda parte, Barcelona tuvo la opción de igualar el encuentro gracias a un penalti, pero el portero Stole Dimitriewski le detuvo el cobro a Memphis Depay, en el minuto 72.



Falcao salió del campo a los 74 minutos, reemplazado por Randy Nteka.



Con ese nuevo escenario, el Rayo tuvo que cambiar su planteamiento y, en vez de arriesgar tanto en ataque, cobraron mayor protagonismo los centrocampistas Oscar Valentín y Santi Comesaña, que tuvieron que poner pausa a juego, y los centrales Alejandro Catena y Esteban Saveljich, que cambiaron el pase corto por los despejes efectivos.



TRas errar el penalti, el momento no fue bueno para el visitante. El fallo no hizo al Barcelona desistir en su empeño por igualar el partido aunque anímicamente acusó el golpe, sobre todo cuando Iraola decidió poner músculo dando entrada al delantero francés Randy Nteka y al centrocampista senegalés Pathé Ciss, dos portentos físicos.



Los minutos finales, con el partido sin dominador, mostraron a un Barcelona atacando a la desesperada, pero adoleciendo de pegada, y a un Rayo defendiendo con todo en su área un marcador que no se movió.



DEPORTES

Con Efe

