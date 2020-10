Congelados: así narraron en la TV chilena el gol de Falcao

La segunda fecha de las eliminatorias suramericanas para el mundial de Catar 2022 le dejó a Colombia una agradable sensación de éxito, pues aunque no logró ganarle en Santiago de Chile a la selección de ese país, sí consiguió un valioso empate.

El primer tanto lo hizo de cabeza el mediocampista Jefferson Lerma, quien recibió un centro magistral de Stefan Medina, que había robado un balón. Sin embargo, Medina se lesionó a mitad del primer tiempo y los 'cafeteros' tuvieron quedaron un poco incómodos sin su lateral.



Esto lo aprovechó Chile, que marcó dos tantos antes de que llegara el entretiempo. Uno fue de penalti, ejecutado por el jugador del Inter de Milán, Arturo Vidal. El otro se produjo tras un rebote y lo hizo Alexis Sánchez.



Para la segunda mitad, Colombia empezó a acelerar en su juego, pero Chile encontró la forma de enredar el partido. Hubo varias tarjetas amarillas de lado y lado y el ritmo del juego se empezó a cortar de forma constante.



Sin embargo, ambos técnicos hicieron varios cambios (ahora, gracias a una decisión de la Fifa, se pueden hacer hasta cinco en un solo partido). Entre otras figuras de la Selección nacional, Queiroz ingresó a Falcao García, que se incorporó rápidamente en su juego ofensivo.



Sobre el minuto 90, el 'Tigre'' aprovechó un rebote y metió un gol que estremeció a todo el país. Es el tanto número 35 de su carrera con Colombia.

En las redes incluso se hizo muy popular el momento en el que locutores chilenos narraron el tanto del '9' de la Selección, que le dio un punto de oro al país y que les dejó a sus rivales un sabor amargo después de que iban arriba en el marcador.

El gol de Falcao narrado por la TV chilena, una belleza el sonido ambiente. pic.twitter.com/gwqr9xhKCn — Juan Malillo (@juanmalilIo) October 14, 2020

Falcao es muy recordado en ese país debido a que en varias ocasiones ha sido uno de los delanteros colombianos que más les ha generado problemas. De hecho, muchos recuerdan un partido en 2014 en el que les anotó dos goles de penalti, empató un partido que iba 3-0 y clasificó a Colombia al Mundial de Brasil 2014.



Pero en 2017, para las eliminatorias de camino al Mundial de Rusia 2018, Falcao también protagonizó otro episodio que desató el malestar de jugadores y fanáticos chilenos. Colombia se enfrentaba a Perú y entonces sucedió un evento que fue bautizado por la prensa de varios países como el 'pacto de Lima'.



Aunque no se confirmó, algunos señalaron que, de la mano del delantero, se gestó un acuerdo con los rivales para no atacarse. Esto le servía a Colombia porque garantizaba su clasificación directa y le permitía a Perú acceder a un cupo de repechaje. No obstante, perjudicaba a los chilenos, que estaban en carrera por obtener esa misma posición.



Así pues, el encuentro quedó empatado y ambos equipos pudieron ir al Mundial sin mayores complicaciones.

