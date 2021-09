'Menos mal está acabado': la ‘pulla’ de MisterChip a los críticos de Falcao

Radamel Falcao volvió a España después de rescindir su contrato con el Galatasaray, de Turquía. El delantero colombiano, de 35 años, retornó a una liga en la cual brilló con luz propia: ‘El Tigre’ estuvo en Atlético de Madrid entre 2011 y 2013.

(Vea aquí el golazo con el que Falcao aportó a la victoria del Rayo sobre el Cádiz).

Esta vez fichó por el Rayo Vallecano, un equipo discreto. Eso sí: ha tenido un gran comienzo de temporada y eso también se lo debe a Falcao, pues él ha anotado tres goles en tres partidos disputados –un tanto por encuentro–.



Esto demuestra que el cafetero aún no tiene la ‘pólvora mojada’, como algunos presumieron en su momento.



Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, aprovechó la consecución de goles decisivos de ‘El Tigre’ para arremeter contra quienes ya daban su carrera por finalizada.



Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter.

'El Tigre' volvió a rugir con el Rayo Vallecano. Foto: Juanjo Martín. EFE

(Lea también: El Rayo Vallecano ganó con contundencia y Falcao sigue en racha).

Lo primero, como no podía ser de otra forma con MisterChip, fue el dato: Falcao lleva tres goles en tres partidos, pero no completos: tres goles en 78 minutos totales disputados.



Tras ello hizo alusión a los dos argumentos principales de los críticos de Falcao: que él estaba acabado y que no iba a marcar goles.



“Que te acuestes, chavalote”, escribió Alexis junto con un puñado de rostros de tigre.

3 goles en 3 partidos (78 minutos)



🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅



Está acabado…

No va a marcar goles…



Que te acuestes, chavalote🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 26, 2021

Los comentarios de la publicación en Twitter, que ya superó los 10 mil ‘me gusta’, respaldan el apoyo de MisterChip a Falcao y resaltan que, si bien ‘El Tigre’ no es tan joven como otros grandes goleadores de la actualidad, todavía ‘tiene lo suyo’ y más aún en la liga que lo vio crecer en Europa.



MisterChip publicó otros datos particulares del retorno de Falcao. Según indicó, ‘El Tigre’ ha rematado cinco veces al arco, de las cuales tres se convirtieron en gol.

Los 5 remates de @FALCAO en La Liga 2021-22:



▪️Getafe, min.81: GOL⚽️

▪️Getafe, min.90+1: remate desviado

▪️Athletic, min.90+6: GOL⚽️

▪️Cádiz, min.9: GOL⚽️ de un compañero tras rechazo del portero.

▪️Cádiz, min.44: GOL⚽️ pic.twitter.com/eTllUAkVP1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 26, 2021

Y por si fuera poco resulta que Falcao, de ahora en adelante, tiene su nombre escrito en un listado de la historia del Rayo Vallecano.



“Falcao es el segundo jugador en toda la historia del Rayo Vallecano que marca en todos y cada uno de sus tres primeros partidos en Primera División con el conjunto franjirrojo. El primero (y único hasta hoy) fue Diego Costa en la temporada 2011-12”, escribió.

#OJOALDATO - Radamel @FALCAO es el SEGUNDO jugador en TODA la historia del @RayoVallecano que marca en todos y cada uno de sus tres primeros partidos en Primera División con el conjunto franjirrojo. El primero (y único hasta hoy) fue Diego Costa en la temporada 2011-12. pic.twitter.com/b9QeN1WSpD — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 26, 2021

'El Tigre' lleva tres goles en tres partidos. Foto: Juanjo Martín. EFE

El colombiano anotó su gol más reciente este domingo en el partido entre el Rayo y el Cádiz. Su tanto llegó al minuto 44.



‘El Tigre’ fue sustituido al minuto 64. En su lugar entró el francés Randy Nteka.

No sobra recordar que el estreno goleador de Falcao con el Rayo se dio tras ingresar de forma oficial como jugador de ese equipo.



No pasaron muchos minutos desde su debut y su primer gol.



Ocurrió el pasado 18 de septiembre. Falcao entró al minuto 70 del Rayo vs. Getafe y anotó, diez minutos después, el tercer gol para su equipo.



Sus registros siguen creciendo, así como el cariño que la afición empieza a tenerle dada su efectividad.



Hasta el momento, tras siete jornadas de la Liga de España, el Rayo va en la quinta posición.

