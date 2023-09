Este martes se cerró la doble fecha de las eliminatorias suramericanas, en las que la Selección Colombia logró una victoria y un empate en sus presentaciones ante Venezuela y Chile, respectivamente, partidos que acapararon todos los focos de atención de los hinchas colombianos.



A pesar de que el encuentro ante el combinado de Chile terminó sin goles, los fanáticos de la Selección Colombia no se perdieron el juego que fue transmitido en vivo por Caracol y RCN.

¿Qué canal salió ganador por el 'rating' del partido?

Este miércoles, se dio a conocer el 'rating' de la eliminatoria suramericana, donde hubo un claro ganador: el Gol Caracol fue el elegido por la audiencia para ver a la Selección Colombia y tuvo un 59,2 % de sintonía, frente al 22,4 % de RCN, informó Blu Radio.



Sin embargo, no fue el único ‘partido’ que Caracol le ganó fuera de los terrenos a RCN; en los otros duelos de la eliminatoria suramericana lograron tener mayor audiencia que su competidor, que volvió a transmitir en vivo los encuentros clasificatorios rumbo a un Mundial tras varias décadas.

El equipo de Néstor Lorenzo vuelve a jugar en octubre. Foto: EFE

Así las cosas, el Argentina vs. Bolivia tuvo un 43,9 % de audiencia para Caracol y 14,5 % para RCN. El encuentro Venezuela vs. Paraguay contó con una sintonía de 48,8 % para Caracol y 15,7 % para RCN. Por último, Caracol logró un 44,8 % de televidentes en el juego de Perú vs. Brasil, frente al 19,6 % para RCN.

Próximo juego de la Selección Colombia

La próxima salida de la Selección Colombia en la eliminatoria suramericana será el jueves, 12 de octubre, fecha en donde se enfrenta a Uruguay, equipo que viene de golear a Chile de local y perder en Quito ante Ecuador por 2-1.



El partido ante el cuadro uruguayo se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 3:30 de la tarde bajo el intenso rayo del sol de Barranquilla. Además, el encuentro se podrá seguir en vivo por las transmisiones de RCN y el Gol Caracol.

Selección Colombia. Foto: FCF

DEPORTES

