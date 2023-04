En medio de un semestre que comenzó con tormenta, Santa Fe cada vez encuentra más tranquilidad, con la Copa Sudamericana como el torneo en el que se encuentra más cómodo. Ya la victoria contra Águilas Doradas, que lo metió a la fase de grupos, calmó las aguas y evitó la salida del técnico. Y ahora, los rojos se llevaron su primer punto como visitante en la fase de grupos, un valioso 0-0 contra Goias.

La apuesta de Santa Fe por algunos jóvenes de las divisiones menores le dio buen resultado en Brasil, donde su rival, Goias, parecía tener más la cabeza en el campeonato estadual, donde 48 horas antes perdió 2-0 contra Atlético Goianense en el partido de ida de la final.

No fue un gran juego, pero los rojos no pasaron mayores afugias. El arquero Juan Daniel Espitia, quien apenas jugaba su segundo partido con Santa Fe tras la decisión del técnico Harold Rivera de no llevar ni de suplente a José Silva, tuvo otros 90 minutos tranquilos, como ya los había tenido en su debut el viernes contra Boyacá Chicó, que ni siquiera le hizo un tiro al arco. Esta vez, la exigencia aumentó un poco, pero Espitia respondió.

Facebook Twitter Linkedin

Formación de Independiente Santa Fe contra Goias. Foto: Evaristo Sa. AFP

Santa Fe, que no generó mucho peligro en la primera etapa, solo metió algún susto con un remate de Hugo Rodallega desde afuera del área que pasó cerca del poste. Tiros directos al arco no hizo en el primer periodo.



Con el paso de los minutos,Santa Fe comenzó a notar que podía hacer algo más de daño, comenzó a jugar más lejos de Espitia y más cerca del área del Goias, pero sin que pudiera hacer mucho daño. El equipo se repitió demasiado por la derecha, pero los brasileños lo controlaron bien.

Facebook Twitter Linkedin

Goias vs. Santa Fe Foto: Evaristo Sa. AFP

La mala noticia para los rojos fue la salida, en el remate del juego, de José Enamorado, uno de los jugadores más importantes del equipo en los últimos partidos, que salió en camilla y del que, al cierre de esta edición, no se conocía un reporte de su estado físico.



Incluso, Santa Fe se envalentonó y en el remate del partido, Wilson Morelo, quien entró por Enamorado, tuvo la más clara del partido para el León, con un remate que se fue desviado.



Santa Fe deberá esperar dos semanas para su próximo en la Copa: recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata el 18 de abril, a las 9 p. m. Por ahora, un buen comienzo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes