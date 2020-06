La presión de Rashford sirvió: se prolongó ayuda a niños pobres

El gobierno británico de Boris Johnson acabó por ceder a la presión creciente para prolongar durante el verano las comidas gratuitas para los niños desfavorecidos, campaña que lidera la estrella del Manchester United Marcus Rashford.

Según el diario The Guardian, se anunció que el programa se prolongará con un fondo de 120 millones de libras (130 millones de euros, 151 millones de dólares).



"Debido a la pandemia de la corona, el primer ministro comprende perfectamente que los niños y los padres se enfrentan a una situación sin precedentes durante el verano", dijo un vocero de Johnson.



El gobierno británico había anunciado a principios de mes que un programa que permitía a las familias modestas recibir bonos de compras de alimentos por 15 libras (18,8 dólares) por niño y semana, instaurado cuando el confinamiento había forzado a las escuelas y a sus comedores a cerrar, no será prolongado durante las vacaciones escolares estivales.



"Sé lo que es tener hambre", escribió el internacional inglés Rashford, de 22 años, en una tribuna publicada este martes en el diario conservador The Times, subrayando que conoce hasta qué punto tendría un efecto que el gobierno diera marcha atrás en la decisión que afecta a 1,3 millones de niños, ya que él era uno de ellos hace diez años.



"El primer ministro agradece la contribución de Marcus Rashford al debate sobre la pobreza y respeta el hecho de que ha estado utilizando su perfil como deportista para resaltar cuestiones importantes", declaró el portavoz de Johnson cuando le preguntaron si las manifestaciones del futbolista habían ayudado a tomar la decisión.



La oposición laborista hizo un llamamiento para celebrar un debate en el Parlamento e intentar obtener la extensión del dispositivo. Rashford y su campaña recibieron el apoyo de diputados conservadores, como el presidente de la comisión de educación, Robert Halfon, que calificó al jugador "como una inspiración y un héroe de nuestra época".



En su texto de este martes Rashford pidió a los diputados de todos los partidos "poner su rivalidad de lado" y mostrar "solidaridad" sobre un sujeto que puede afectar "la estabilidad de las familias y a través del país para las generaciones que vienen".



Encargada de las cuestiones de educación en el Partido Laborista, la diputada Rebecca Long-Bailey estimó que sería "insensible" por parte del gobierno no dar "este pequeño paso aliviar la presión económica" que pesa en los hogares y "garantizar que los niños puedan comer durante las vacaciones de de verano".



Desde el inicio del confinamiento, Rashford se movilizó por esta causa, recordando que él también, perteneciente a una familia de 5 hijos con ingresos modestos, solo había podido a menudo alimentarse gracias a ayudas de su escuela.



DEPORTES

Con Efe