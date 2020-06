El comienzo de las eliminatorias en Barranquilla está en riesgo

En la misma conferencia de prensa en la que explicaron por qué Australia y Nueva Zelanda ganaron la sede del Mundial Femenino de 2023 por encima de Colombia, la Fifa abrió la puerta para que las eliminatorias para Catar 2022, para Europa y Suramérica, puedan comenzar en septiembre de este año.

Cabe recordar que las clasificatorias de Conmebol estaban programadas para comenzar en marzo de este año, pero debieron ser aplazadas por causa de la pandemia de covid-19. La fecha tentativa para el inicio era septiembre.



Sin embargo, el aumento de casos de covid-19 en Barranquilla, la tradicional casa de la Selección Colombia, ha puesto en riesgo que se pueda jugar en esa ciudad. La Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, no lo ve viable hoy.



“Con la foto de hoy, es un imposible. Si seguimos creciendo así, es un imposible. No podemos promover ese tipo de eventos masivos exponiendo a nuestra gente. Sin embargo, esto (la pandemia) cambia todos los días. Ahora es muy difícil hacer planes de mediano y largo plazo porque esto va cambiando todos los días”, dijo Noguera a Blu Radio.



Según el reporte entregado este jueves por el ministerio de Salud, casi la mitad de las muertes por covid-19 se registraron en el Atlántico: 81 de las 163 reportadas. De ellas, 48 fueron en Barranquilla.



El estadio Roberto Meléndez ha sido la sede de la Selección en las eliminatorias para los Mundiales de 1990, 1994, 1998, 2006, 2014 y 2018. De ellas, solamente en una no se consiguió cupo, en la de Alemania 2006.



DEPORTES