La Selección Colombia femenina Sub-20 goleó 3-0 a Uruguay y consiguió la clasificación al Mundial de Costa Rica en agosto próximo.

Y dos de los tantos que anotó el combinado dirigido por Carlos Paniagua los anotó Gisela Robledo, la gran figura de Colombia, la referente, a la que la defensa rival le tenían miedo.



Robledo llevó al equipo de la mano a la clasificación, sus siete goles conseguidos en el Suramericano de Chile fueron clave parta conseguir el objetivo.

¿Cómo comenzó todo?



Robledo comenzó a jugar fútbol en Guacarí, municipio del Valle del Cauca. Cuentan que desde los cuatro años le fascinó darle patadas a un balón.



Varias veces se alineaba en el equipo con su germano, David, quien le acolitaba la afición por el balón.



Su mamá nunca estuvo de acuerdo con que ella jugara en las calles, no le gustaba decía que ese era un deporte para hombres, pero ella siempre le ‘hacía la jugada’.



Nació el 13 de mayo del 2003 y hoy, es la gran figura de Colombia. Y gran parte de lo que es se lo debe a su tía Olivia, quien fue la primera que le ayudó para que consiguiera sus primeros guayos.



Gran dominio de balón, potente remate al arco y goles, esas características la llevaron rápidamente a ser convocada para el seleccionado del Valle del Cauca, de donde saltó a otros equipos profesionales y a la Selección Colombia Sub-17.



Gisela es goleadora, fuerte, rápida, de potente remate. Una goleadora que no le tiene miedo a nada y que siempre busca conseguir sus metas.

Gisela Robledo, volante escarlata. Foto: Twitter del América



Ha jugado en equipos como Granadilla Tenerife, Santa Fe y el América de Cali, en donde ha demostrado la gran jugadora que es.



Hace poco su nombre fue noticia mundial, pues Gisela figuró en un comercial de una bebida al lado de Lionel Messi, Serena Williams y el mismo Usain Bolt.



“En el barrio rodaba siempre a la pelota y a mí me encantaba, aunque mi mamá no quería que jugara. Me decía que era deporte de varones, que eligiera otro… Pero a mi hermano le sorprendía cómo jugaba y pateaba, y a los 5 me llevó al fútbol de salón””, comentó Robledo en la página de la Fifa.



“Entre la calle, los potreros y el parque, Robledo pulió su habilidad para llevar la pelota pegada al pie, encarar a rivales más grandes y patear al arco. Y a los 11 pasó a jugar fútbol de 11 a una hora de su casa. Ahí ya contaba con el apoyo de su mamá, pero la ayudó una tía que “me pagaba los guayos (botas) y el pasaje para ir a entrenar”, dice la publicación.



