Gisela Robledo es una juvenil aún, pero piensa como grande y lo mejor, piensa en grande con la Selección Colombia Sub-20 femenina, que este miércoles jugará su primer partido en el Mundial de la categoría en Costa Rica, contra Alemania.



Robledo es una de las experimentadas del grupo. Junto a otras cuatro integrantes de este plantel dirigido por Carlos Paniagua, estuvo en el equipo de mayores que peleó hasta el último minuto el título de la Copa América femenina y que logró los cupos para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y Australia 2023 y los Olímpicos de París 2024.



Gisela tuvo acción en cuatro de los partidos de Colombia en la Copa, siempre como emergente, y ahora llega a aportar esa experiencia a un grupo que ya tuvo un buen Suramericano en Chile, donde logró el cupo al torneo en el que debutan este miércoles. Allá marcó siete goles.



“Estoy muy contenta de estar en mi selección, mi categoría. Me divierto mucho con ellas”, aseguró Robledo, jugadora del Tenerife de España.

Gisela Robledo va a jugar su segundo Mundial



Gisela está lista para su segunda experiencia mundialista, tras haber jugado la Copa Sub-17 en 2018 en Uruguay. En ese torneo marcó dos goles, contra España y Corea del Sur, pero el equipo no pudo superar la fase de grupos.

Gisela Robledo también estuvo en el equipo que ganó oro en los Bolivarianos de Valledupar. Foto: Efe



Ahora, el reto para Colombia es enorme de entrada: jugará en San José contra Alemania, que ha ganado tres veces el título mundal de la categoría (2004, 2010 y 2014), que fue subcampeón en 2012 y que tiene uno de los proyectos más avanzados en el fútbol femenino.



“Sabemos que Alemania tiene grandes jugadoras, es una gran selección, estamos en un mundial, sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, puntualizó Robledo. “Son equipos super rápidos y, así como ellas tienen cosas buenas, nosotras también nos ganamos este puesto”, agregó.



Robledo destacó el buen paso del fútbol colombiano en esta categoría, en la que ya alcanzó una semifinal en un Mundial, en 2010.



“Nuestra categoría esta en su mejor momento. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Debemos contrarrestar el juego de Alemania. Mis compañeras ya tienen las cosas muy claras, saben que en este primer partido nos estamos jugando un Mundial. Es muy importante sumar los tres puntos comenzando este campeonato”, explicó.



Así como a Colombia le preocupa el juego de Alemania, Gisela considera que también hay claves del juego de Colombia del que las rivales deben cuidarse.

Gisela Robledo (7) celebra con Gabriela Rodríguez. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



“Es muy bueno lo que tienen las laterales, son potentes y rápidas, tenemos que aprovechar eso, las grandes jugadoras que tenemos en el frente de ataque, voy a estar acompañada de una gran jugadora como como Linda (Caicedo), como Camila (Reyes). Es importante que ellas pasen. Alemania tiene cosas muy buenas y nosotras también. Hay que sacarle provecho a este campeonato, vamos a enfrentar a las mejores del mundo, pero nosotros también somos las mejores”, aseguró.

La experiencia que ganó Gisela Robledo en la Selección de mayores



Ahora, quiere sacarle todo el provecho a lo que aprendió al lado de las jugadoras de más experiencia en la Copa América femenina. “Disfruté el torneo. Fue una Copa América espectacular, siempre que me dieron la oportunidad di lo mejor de mí, pero siempre estaba respaldando a mis compañeras desde el banco, pero ahora paso la página. Hicimos un gran torneo en la Copa América, fuimos subcampeonas y vamos al Mundial”, señaló.



Robledo se concentra en el Mundial y no le da mucha importancia al hecho de estar tanto tiempo alejadas de sus familias. “Todo esto es por amor, uno siempre se siente orgulloso, no importa salir de una concentración a otra. Estoy representando al país y muchas quisieran estar acá. Gracias al profe Paniagua y al cuerpo técnico, nos dieron cuatro días de descanso después de la Copa y eso nos permitió recargar energías con mis familiares. Ahora estamoa pensando en un nievo mundial, darlo todo por la Selección. Estoy muy motivada y confiada en lo que pueda aportar”, concluyó.



