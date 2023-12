Girona sigue sorprendiendo: otra vez ganó y es líder en España

El Girona de Míchel Sánchez despidió este lunes el año 2023 en su estadio de Montilivi con una goleada contra el Alavés (3-0) que permite mantener el liderato en solitario, ya con 44 puntos de 51 posibles, y continuar soñando con un 2024 de Liga de Campeones o incluso con LaLiga EA Sports.



Un doblete de Artem Dovbyk y un gol de Portu dieron el triunfo al Girona, que igualó su récord de victorias en una temporada en Primera (14) con 21 jornadas por disputar aún y que solo tiene cinco puntos menos que en toda la última Liga.



El equipo más goleador de LaLiga (41) mantiene los dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y ya tiene nueve más que el Barcelona, mientras que el Alavés enlazó el tercer duelo sin conocer el triunfo, sigue sin ganar a domicilio tras nueve desplazamientos y solo tiene tres puntos sobre el descenso.

Girona vs. Alavés.



La primera mitad fue un monólogo rojiblanco desde el silbato inicial, con una apuesta muy ofensiva por parte de Míchel: Yan Couto y Miguel Gutiérrez, laterales de profesión, actuaban a la altura de Iván Martín y Aleix Garcia, si no más arriba.



El dominio era absoluto e incontestable, con porcentajes que llegaron hasta el 75 % mientras el Alavés, sin opción de pelear la pelota, esperaba sus opciones de aprovechar la potencia de Samu Omorodion para hacer daño al contraataque. La pelota apenas le duraba unos segundos: solo podía defenderse.



El Girona avisó en el minuto 8, con un remate forzado de Dovbyk a centro desde la derecha de Couto que se marchó a córner tras tocar en un defensa visitante. A la segunda ya no falló, en el minuto 23: Antonio Sivera repelió el tiro de Couto, pero Dovbyk, atento, cazó el rechace solo en la frontal del área pequeña y, de cabeza, embocó el balón para cantar su noveno gol. Solo era cuestión de tiempo.



El Alavés intentó dar un paso adelante e inquietó con un cabezazo tímido de Samu que terminó en las manos de Paulo Gazzaniga, sin peligro. El duelo se equilibró cumplida la media hora porque el Girona bajó la intensidad y el ritmo, pero en el 42 minutos los locales volvieron a hacer gala de su infinito arsenal de recursos: Couto se vistió de asistente para ceder la pelota a Portu para que, de primeras, superara a Sivera con un remate cruzado y ajustado a su palo derecho y para dejar el partido encarrilado, sin notar la ausencia por lesión de Viktor Tsygankov.



Su sustituto firmó el gol número 40 del equipo en LaLiga. El Girona llegó al descanso con un 69 % de posesión y volvió al verde con la voluntad de seguir controlando el partido desde la tenencia del balón. Los visitantes se acercaron al 2-1 con un cabezazo de Rafa Marín y un disparo de Ander Guevara, pero todo el gol que les falta le sobra al conjunto gerundense. Poco antes de la hora de juego Couto, omnipresente, bailó con Javi López hasta que al lateral no le quedó más opción que cometer penalti.



Lo convirtió Dovbyk. Sivera se venció a su derecha y el delantero ucraniano disparó raso por el centro. Con media hora por disputar Míchel pudo contemporizar y ajustar cargas de minutos pensando en el partido del jueves contra el Betis. El Alavés buscó el gol del honor y lo acarició con un misil lejano de Rubén Duarte que se estrelló en el larguero. Montilivi despidió el 2023 haciendo la ola, rendido al Girona.



