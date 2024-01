Dani Alves y un nuevo giro en su caso: la Fiscalía toma decisión clave

El futbolista Dani Alves permanece en prisión desde enero del 2023 acusado de abuso sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.



Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes policiales, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha interpuesto en una comisaría de los Mossos d'Esquadra una denuncia por la difusión de este video.

Giro en el caso: protección para la víctima

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

A raíz del video, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que juzgará a Dani Alves que la presunta víctima declare con medidas de protección para que no sea posible su identificación.



De aceptarse la solicitud del Ministerio Público, la joven podría testificar durante la vista separada de los presentes en la sala o incluso desde otra sala ajena a la de vistas y con medios para distorsionar su voz y evitar, de este modo, una doble victimización durante el proceso que comenzará el próximo 5 de febrero en Barcelona.



Con la difusión de este vídeo, la madre de Alves se saltó la orden dada por la jueza de instrucción del caso, quien prohibió la difusión de cualquier dato que pudiese sacar a la luz la identidad de la joven.



"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el video grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.



La Fiscalía de Barcelona pide para el exinternacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo.



PABLO ROMERO

Deportes

Con EFE

Más noticias de deportes