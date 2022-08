Giorgio Chiellini, el futbolista italiano que juega para Los Ángeles FC de los Estados Unidos, tras hacerse figura de la Juventus de Italia, se volvió viral por una controvertida declaración que dio en una entrevista respecto a su apariencia física.

Chiellini se confiesa

Luis Suárez mordiendo a Chiellini. Foto: AFP

Chiellini habla de frente, como si fuera a disputar un balón en la cancha, y no oculta en nada sus pensamientos. Fue así que al hablar de sus relaciones amorosas, dejó una frase que estalló en las redes sociales.



"Mírame. Mira, qué feo soy, no soy nada guapo... Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres", dijo el defensor italiano al podcast 'Team Serie A', generando un mar de comentarios.



En 2021 Chiellini ya había dicho una frase similar, en el podcast del rapero Fedez: "Soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista, habría sido imposible", dijo en esa ocasión y la frase también tuvo mucha repercusión. .



En todo caso, Chiellini, de 38 años, no está solo. El futbolista lleva 12 de casado con Carolina Bonistalli, con quien tiene dos hijas. Si es como dice, el fútbol también le dio una gran familia.

La carrera de Chiellini

Giorgio Chiellini comenzó su carrera deportivo el el club Livorno de su país. Posteriormente jugó para Fiorentina. Luego llegaría su consagración con una extensa carrera en Juventus, donde se hizo pieza fundamental del poderoso equipo de Turín.



Además, ha sido referente de la Selección Italiana, con la que estuvo en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



Actualmente juega en la MLS de los Estados Unidos y es una de esas figuras que escogen Estados Unidos en la recta final de la carrera.



