El jugador colombiano Gilmar Bolívar logró salir de Ucrania y está de regreso a Barranquilla, según confirmó la familia que lo espera dentro de pocas horas en su casa.

Bolívar hace parte del equipo Karpaty Halych de la segunda división de Ucrania, país que vive momentos difíciles por los combates del ejército contra Rusia.



Yusberlis Bolívar, su hermana, le confirmó este martes a Blu Radio que Bolívar salió de Ucrania, está en Polonia y que no presenta ninguna novedad.

Poco contacto



“Logramos saber que él salió, gracias a Dios, y que entre hoy y mañana ya llega a la casa. Él no nos ha podido decir mucho, pero sí que logró salir, que está bien y que no nos preocupemos", dijo la hermana del fútbolista de 20 años.



Gilmar Bolívar habló hace poco con EL TIEMPO y expresó que ha escuchado sobre el conflicto y que estaba a la expectativa con todo lo que ha pasado.



“He investigado. Sé que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero tampoco me meto a fondo con el tema. Escucho hablar de que hay amenazas, que el señor Putin –presidente de Rusia– dice que tiene los soldados ahí listos… Uno está a la expectativa”, dijo el futbolista en esa ocasión.



