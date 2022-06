El antiguo capo colombiano del narcotráfico Gilberto Rodríguez Orejuela murió la noche del martes a los 83 años de edad en un prisión de Carolina del Norte, confirmó este miércoles a Efe su abogado David Markus, quien no ofreció más detalles.

El excapo cumplía desde 2006 una condena a 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.



"Nos entristeció mucho saber de su fallecimiento anoche. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento", dijo a Efe Markus.



En abril de 2020 Markus había denunciado que Rodríguez-Orejuela era una persona de edad avanzada "con varias enfermedades crónicas" que corría riesgo de morir en pleno comienzo de la pandemia.

Reuniones con Maradona

Los vínculos con el fútbol fueron conocidos. Se le vinculó con nexos con el América de Cali y varios jugadores de la época le dedicaron sus actuaciones.



En 1978, Maradona habló con el Barcelona, pero el club español no contaba con un buen dinero para contratarlo. Un año después, el crac vino a Cali a disputar una Copa de la Gobernación del Valle, en el que jugador América, Cali, Cúcuta y Argentinos Juniors.



Maradona fue figura. Cuentan que le anotó dos goles al América y luego cuatro al elenco de Norte de Santander. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez se interesaron en el argentino.



El jugador volvió a Colombia en 1980, disputó un partido con el Pereira, que ganó 4-3, pero los tantos del visitante loa notó el ‘Pelusa’.



En ese torneo también jugaba el América, al igual que el Cali. La final la jugaron los escarlatas con el Pereira. Los Rodríguez Orejuela invitaron a Maradona a hablar. Se dice que Diego recibió de manos del DT americano de la época, Gabriel Ochos Uribe, la camiseta oficial del club colombiano.



América le hizo una oferta al argentino, pero la contratación no se hizo, nunca se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Maradona era cotizado, ya había ido campeón mundial juvenil en Japón.



Otras personas aseguran que dicha reunión se realizó en una de las mansiones de los dirigentes americanos en el barrio Jardín de Cali. Lo advierte Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, en su libro ‘El hijo del ajedrecista 2’.



Se dice que a Maradona le ofrecieron 500.000 dólares mensuales libres de impuestos para que firmara con el América, pero por algunos partidos, solo meses, pero dijo que no. Luego se supo que ya tenía todo arreglado para irse al Barcelona.



