La respuesta de Infantino a la queja de Conmebol por la eliminatoria

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dijo este martes que no le va a ser fácil congeniar los intereses entre Europa y Suramérica, pero prometió que esta región va a jugar un papel importante en el calendario.

"Vamos a tener que acordar el calendario internacional futuro en los próximos meses, en el próximo año, y ahí es claro que un continente con tradiciones históricas como Sudamérica va a jugar un papel importante", expresó el jefe de la organización de fútbol mundial durante el 74vo. Congreso de la Conmebol que se desarrolló este martes en forma virtual.



Pero agregó que no le será fácil porque "es la batalla de todos los días de un presidente de federación, de un presidente de confederación, de un presidente de FIFA".



En su mensaje, Infantino dijo esperar que con la vacuna "el mundo irá mejorando día a día hasta normalizarnos y al mismo tiempo vamos a seguir hablando, a seguir debatiendo sobre muchos temas".



La Fifa, en coordinación con la Conmebol, suspendió a principios de este mes las jornadas 5 y 6 de la clasificatoria sudamericana a Catar-2022 que debían disputarse el 24-25 y el 30 de marzo, debido a que varios clubes europeos se negaron a ceder a sus futbolistas por el recrudecimiento de la pandemia del covid-19, y aún no se han decidido las nuevas fechas.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo previamente en ese encuentro que "no es que Conmebol quiera que se juegue en las fechas predeterminadas. Pedimos al presidente Infantino y a la FIFA que sigan trabajando con ahínco para que protejan a nuestras asociaciones y a nuestro fútbol".



"Somos la única Confederación en el mundo que mantuvo su formato de eliminatorias y es porque nos mantenemos en el lema 'reglas claras' y eso es porque entendemos que la definición de los encuentros se hace en el campo de juego", expresó en su mensaje.



Domínguez elogió el protocolo elegido para reanudar los torneos sudamericanos. "Nuestro protocolo fue y es más efectivo que cualquiera de las mejores vacunas que hoy se están aplicando para combatir la pandemia", explicó e hizo hincapié en la realización de 262 partidos "a pesar del tiempo que nos tocó".



