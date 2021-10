Gianni Infantino habla de la opción de un Mundial en Suramérica

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, afirmó este lunes desde Argentina que "sería fantástico organizar un Mundial en Suramérica", en el marco de su gira por varios países de la región en procura del apoyo a su plan de organizar los próximos mundiales de fútbol cada dos años.



"Por supuesto que una candidatura suramericana sería muy fuerte. En Suramérica se vive el fútbol de una manera increíble, el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico pensar en un Mundial en Suramérica", aseguró Infantino en una rueda de prensa junto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.



El máximo responsable de la Fifa, que aterrizó en Buenos Aires este domingo por la tarde, señaló que actualmente "hay mucho interés en organizar mundiales", pese a la pérdida de "confianza" en el organismo en los últimos años por diversos escándalos de corrupción.



"Creo que esto también es un testigo del trabajo que estamos haciendo y de la garantía que vamos a dar a todos los candidatos de que el proceso de candidatura y decisión sea limpio y correcto. Creo que esto es un aspecto fundamental", aseveró.



Por su parte, Claudio Tapia reconoció su interés en que Argentina organizase el Mundial de 2030 junto con otros tres países suramericanos, compitiendo con la candidatura del Reino Unido e Irlanda, ya que, aseveró, todos los dirigentes del fútbol argentino "han hecho mejoras" en sus estadios.

Infantino insiste en el Mundial cada dos años

#Institucional 📸Algunas postales del Presidente de la FIFA apreciando la casa de la @Argentina pic.twitter.com/JfqNtDmSNw — AFA (@afa) October 18, 2021

Gianni Infantino aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para defender su propuesta de celebrar un Mundial cada dos años, que traería "más competición de alto nivel, más esperanza y emoción y más posibilidad al mundo de poder organizar también uno mundiales".



"Si no, antes de que vuelva un Mundial a un continente pasan 24 años si queremos hacer una verdadera rotación, y 24 años es más que una generación de gente", argumentó el mandatario de la Fifa, para quien en los últimos años se "habló demasiado de clubes" y "nunca se pone sobre la mesa la selección nacional". C



on todo, Infantino reconoció que tratará de encontrar una vía que sea del "beneficio de todos", por lo que se trata de una propuesta abierta al debate.



"Todas las ideas son bienvenidas, ya hemos empezado a cambiar la propuesta que está sobre la mesa (...). No hemos puesto sobre la mesa una propuesta de "sí o no", sino diciendo que hablemos de esto y veamos cómo podemos mejorar", indicó el presidente de la Fifa.



En ese sentido, el presidente de la AFA no aventuró su postura respecto a celebrar un Mundial cada dos años.

Fútbol femenino

Asimismo, Infantino aseguró que su propuesta consiste en intercalar un Mundial de fútbol masculino y otro femenino todos los años, en aras de equiparar ambas categorías.



"Se habla de un Mundial cada año porque es Mundial masculino y Mundial femenino. Tenemos que empezar a poner el fútbol femenino al mismo nivel que el fútbol masculino", dijo, agregando que la decisión final se tomará antes de final de año para dar "certidumbre" a los organizadores de los mundiales y de las ligas locales.



Respecto al partido que disputarán Argentina e Italia en junio del próximo año, como campeones de las últimas ediciones de la Copa América y la Eurocopa, Infantino manifestó que sería una buena oportunidad de homenajear a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado noviembre.



"Todo lo que podamos hacer para homenajear a Diego es algo que tenemos que hacer, sea este partido u otro torneo. Tenemos absolutamente que pensar en hacer algo para homenajearle como lo merece, algo más grande, especial y particular", concluyó el máximo representante de la Fifa.



EFE

