‘Si se puede jugar, intentamos jugar’: Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, dijo que jugar la final de la Libertadores entre River y Boca y Madrid era “la única solución” y qué él no influyó para que, en su momento, el partido se disputara tras el ataque al bus que transportaba al equipo visitante.

En una entrevista con el diario español Marca, Infantino negó que él hubiera obligado a que el partido se jugara ese día, como se especuló en algunos medios.



“No, no... El presidente de la Fifa no puede tomar una decisión ni presionar en este sentido, porque es una decisión que le pertenece a la Conmebol. Pero claro, el presidente de la Fifa estaba ahí, en el Monumental. Y yo tengo un poquito de experiencia en la organización de competiciones... Organicé no sé cuántas Champions en Europa y varias Eurocopas. Y si puedo ayudar, ayudo y apoyo. Creo que siempre se tiene que jugar cuando es posible. La primera decisión de intentar jugar con las informaciones que había en ese momento fue la decisión correcta”, declaró Infantino.

A pesar de estar de acuerdo con el traslado de la final de la Libertadores a Madrid, Infantino no está de acuerdo con la idea de la Liga de España de disputar un partido en Estados Unidos.



“Son dos cosas completamente distintas. Lo de esta final de la Libertadores es totalmente excepcional, único. La Conmebol analizó todo y llegó a la conclusión de que jugar en Madrid era la única solución. No se puede en absoluto comparar con la idea en una Liga nacional de jugar afuera por una cuestión de negocios”, dijo Infantino.

En Estados Unidos yo quiero ver partidos de la MLS, no de la Liga española. En España quiero ver partidos de la Liga, no de la Premier League. Si hacemos negocios así, ¿adónde va a parar el fútbol? FACEBOOK

TWITTER

Infantino defendió la decisión que, en su momento, tomó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de disputar el partido en la fecha establecida pese a los incidentes. “Siempre es mejor jugar el partido. Hay 60.000 personas en el estadio, todo un país y mucha gente en todo el mundo esperando el partido. Y cuatro idiotas lanzando piedras no deben frenar todo eso”, explicó.



A Infantino le preocupa el ambiente violento que se vivió alrededor de ese partido. “Noto, una semana después, una agresividad aquí que no entiendo. Eso me hace mal un poquito ahora que vuelvo a la Argentina. Somos todos hinchas, vamos al estadio a apoyar a nuestro equipo, todos somos más o menos calientes y decimos cosas que no diríamos en cualquier otra situación de la vida. Pero con violencia, no”, señaló.



“Es un partido de fútbol, no la guerra. Le dije al presidente (Mauricio) Macri y a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich que estamos a su disposición. Tenemos experiencia y no es un problema sólo argentino”, agregó el presidente de la Fifa, quien descartó que lo ocurrido le vaya a afectar a la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial de 2030.



DEPORTES