El hermano pequeño de Diego Maradona, Hugo, conocido como 'El Turco', falleció en Nápoles a la edad de 52 años, poco más de un año después de la desaparición del genial futbolista argentino, anunció el club de fútbol de esta ciudad italiana en su sitio internet.

"Hugo Maradona ha muerto", indicó el Nápoles en un breve comunicado, confirmando una información de la prensa italiana, que había anunciado el fallecimiento del hermano menor de Diego Maradona como consecuencia de un infarto.

Un buen recuerdo



Tanto Dalma como Gianinna, hijas de Diego, despidieron a su tío en las redes sociales. La mayor de las hermanas compartió una imagen de Hugo en stories y escribió: “Tío QEPD. Abrazo infinito a Nicole, Thiago y Meli”.



Por su parte, la mamá de Benjamín le dedicó un extenso mensaje de despedida a quien fue su tío y padrino: “Hoy no, en un tiempo quizás sí. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty”, señaló.



Y recordó los momentos que atravesaron juntos, llenos de diversión como los karaokes o las peleas que tenían cuando ella estaba “con algún chabón”. ”Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le dé a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenía ocho años, la Clínica Olivos juntos, hablarnos con los ojos”, agregó.



Por último, la hija del astro del fútbol despidió a su padrino con dolorosas palabras: “Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro. LOS AMO”.



Deportes