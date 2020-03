La dura decisión del Getafe por culpa del coronavirus

El presidente del Getafe Ángel Torres anunció este martes que el equipo madrileño no viajará a Milán para enfrentarse al Inter en la ida de los octavos de final de la Europa League y advirtió: "Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos".

En una entrevista a la emisora Onda Cero, el máximo responsable del club azulón explicó: "Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad".



"Bajo ningún concepto vamos a poner en riesgo la salud", añadió. En caso de incomparecencia, la UEFA, que no se ha pronunciado aún sobre un posible aplazamiento del partido, podría sancionar al equipo madrileño.



Italia es el principal foco de propagación del COVID-19 y es el segundo país, tras China, más afectado por la epidemia, con más de 9.000 afectados y 631 muertos, según el último balance.



Por este motivo, el gobierno italiano decretó el lunes medidas draconianas de confinamiento en todo el país para intentar contener la propagación de la epidemia.



España se convirtió este martes en el segundo país europeo más afectado por el virus, con 1.639 casos y 36 fallecidos, lo que llevó al gobierno a decretar medidas como la cancelación de todos los vuelos procedentes de Italia, la disputa de partidos de fútbol a puerta cerrada, el cierre de los centros educativos en algunas zonas del país o la suspensión de fiestas populares como las tradicionales Fallas en Valencia.



DEPORTES

Con Efe