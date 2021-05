Picante discusión en vivo entre periodistas es tendencia en redes

Un picante cruce se vivió durante una emisión deportiva en el canal ESPN, entre los periodistas Germán Paoloski y Christian Martin, que fue tendencia en Twitter.

"Chris, querido. Te mando un abrazo y te agradezco. Ahora vamos a estar viendo parte del trabajo que hiciste ayer, de la nota que estuviste con el Kun, y como siempre Gracias por estos minutos. ¿ cómo está la temperatura ahí en Manchester? ¿Hace frío o no? “, dijo el panelista del programa.



La respuesta del corresponsal desde Inglaterra fue el detonante: “y por la paciencia de escuchar, ahí, la opinología y el debate interminable”, dijo Martin.



Ahí empezó el cruce de frases irónicas en vivo. "Si no querés no salgas Chris. No pasa nada, yo no te quiero obligar, pero bueno, viste, no podemos ser lo que vos quieras todo el tiempo... Esto es un programa de televisión”, dijo Paoloski.

Finalmente, Paoloski dijo: “Que bien, me gusta el compañerismo que hay al aire... No lo saquemos más a Christian Martín. Hagamos eso. Más fácil”, sentenció el conductor.

Por su cruce con Christian Martin en #SportsCenterpic.twitter.com/B4IbGqqs5W — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2021

Horas después los periodistas intercambiaron mensajes en sus redes sociales.

Con Germán somos amigos hace años y tenemos la mejor onda. Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el Productor. Abrazo grande @germanpaoloski https://t.co/VE2MG6UNLb — Christian Martin (@askomartin) May 25, 2021



