Germán Ezequiel Cano no para de sorprender con Fluminense. A los 35 años, el delantero argentino pasa por un momento brillante y este martes tuvo dos hitos históricos.

El primero: Cano anotó una tripleta en el partido de Copa Libertadores contra River Plate en el Maracaná, en la peor derrota del equipo argentino en toda la historia del torneo.

Cifras de Gernán Ezequiel Cano contra River Plate Foto: Sofascore

El segundo: con los tres tantos que marcó este martes, Cano llegó a 23 anotaciones en el 2023. Es el máximo goleador mundial en lo que va del año, empatado, nada menos, con el noruego Erling Haaland, del Manchester City.

Goles en 2023:

Germán Cano: 23 goles en 21 partidos

Erling Haaland: 23 goles en 23 partidos.

Pero no comparemos. Disfrutemos. pic.twitter.com/FnaQeGJcTo — Juez Central (@Juezcentral) May 3, 2023

Cano y el colombiano Jhon Arias han armado una llave letal que tiene a Fluminense soñando en grande. Arias también anotó doblete en la goleada contra River y pide pista para la Selección Colombia.



El delantero argentino tuvo un paso brillante por el fútbol colombiano. Tras una primera etapa con el Deportivo Pereira en 2011, con el que no pudo evitar el descenso, Cano se volvió ídolo de Independiente Medellín.



Tras dos etapas (2012-2014 y 2018-2019), Cano se convirtió en el máximo anotador histórico del DIM, con 129 anotaciones. Fue seis veces goleador de la Liga colombiana y una de la Copa Colombia, torneo que, además, ganó en 2019.

Germán Ezequiel Cano, con la camiseta del Medellín. Foto: Guillermo Ossa/CEET

Su brillante pasado en el fútbol colombiano hizo que en su momento se planteara que Cano se nacionalizara y que incluso llegara a la Selección Colombia. Y ahora que se juntó con Arias, muchos sueñan con esa posibilidad a pocos meses de que comience la eliminatoria.



Cano descartó cualquier opción de jugar con la Selección. "La verdad que eso ya es un tema cerrado. En su momento yo quería porque ocupaba un cupo menos de extranjero en el Medellín, que es mi casa y quiero mucho a la institución, pero debía estar mínimo dos años en Colombia y por cuestiones laborales no se pudo dar. Además, no recibí llamado alguno de algún seleccionador”, dijo Cano en una entrevista con El Colombiano.



Cano también reconoció que es muy complicado que pueda ser llamado a la Selección de su país natal, donde muy pocos lo conocían. No juega en su país desde 2011, tras pasar por Lanús, Chacarita Juniors y Colón.



“La verdad es que creo que es muy difícil poder llegar a la Selección de Argentina porque todos los jugadores que están lo vienen haciendo muy bien, hacen parte de un proceso largo, tres o cuatro años trabajando juntos. Es un grupo cerrado y ya nos dieron la Copa del Mundo”, agregó.



