Gerd Müller, el recuerdo del bombardero

Mi primer álbum de un Mundial fue el de Alemania-74. El sobre era de papel periódico y las monas se pegaban con una goma amarilla, que venía en un frasquito de vidrio grueso y con una boquilla de caucho rojo que había que cortar con una cuchilla.

Recuerdo que, excitado, abrí el sobre y la primera laminita de un futbolista que tuve entre mis manos fue la de mi primer ídolo de infancia: el centrodelantero alemán Gerhard Muller, Gerd Muller, uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol.



Para las nuevas generaciones: Muller era un verdadero depredador del área y ninguno de los actuales artilleros de las más famosas ligas europeas se pueden comparar con él. Ninguno tiene con qué amarrarle un guayo: ni Rooney, ni Cristiano Ronaldo, ni Drogba, ni Higuaín, ni Milito... Muller era chiquito, pero potente. Cada pierna era una masa de fibra y músculo. Era un torito. A pesar de medir menos de 1,75, Cabeceaba muchísimo.



Sin embargo, su mayor habilidad era estar en las 18, cambiar de ritmo (su velocidad explosiva en el pique corto era devastadora), y patear y patear y patear y hacer goles y goles y goles. Sus números son impresionantes: 405 tantos en 507 partidos oficiales de la liga alemana, 66 en 74 partidos de torneos internaciones con su club (el Bayern Múnich)...



Es el máximo anotador de la Selección de Alemania con 68 goles en 62 partidos. Es el goleador de selección nacional con mejor promedio de gol en el planeta: 1,09 por partido.

Fue el máximo goleador del Mundial de México-70 y campeón en el del 74 y es el segundo artillero de la historia de los Mundiales con 14 goles, sólo detrás de Ronaldo (15 goles) que lo superó hace cuatro años.



Ojo: es el goleador de selección nacional con mejor promedio de gol en el mundo, al anotar 68 goles en 62 partidos: 1,09 gol por partido. Una fiera letal e implacable, el 'Bombardero de la nación'.



Se retiró en 1982 tras un breve paso por el incipiente fútbol de Estados Unidos de ese entonces y regresó a una Alemania donde ya no era el ídolo de antes, donde las buenas maneras y la ropa fina de Franz Beckenbauer, su ex compañero, y la moda de Kart-Heinz Rummenigge lo eclipsaron: sufrió una depresión terrible y se hizo alcohólico.



Sus propios ex compañeros del Bayern tuvieron que intervenir para rehabilitarlo. Fue nombrado entrenador de divisiones menores, cargo que todavía desempeña...



En el Mundial del 2010, la marca alemana Adidas (que hace uno años creo una línea de productos con su nombre), realizó un evento promocional para mostrar los botines de oro, plata y bronce que le entregarán a los mejores artilleros de este Mundial de Suráfrica.



Estaba canoso, con lentes y le colgaban algunas arrugas de la papada. Estaba próximo a cumplir años, parecía más un profesor de contaduría que un asesino del gol.



No dijo mayor cosa y quiso hacerse el chistoso. Sobre la falta de gol en Suráfrica opinó que "los delanteros deben hacer goles y punto", que no cree que Klose le quite el récord histórico de goles a Ronaldo y que el candidato a ganar el botín de oro es "alemán, juega en el Bayern Munich, es talentoso y se llama Mueller....", casi como él, como el asombroso goleador, el demoledor de redes, que me salió en primera monita de un álbum de Mundial hace 35 años... .

