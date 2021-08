Gerd Müller: recuerdo de un goleador letal (Meluk le cuenta, opinión)

Sé que conté aquí mismo el siguiente recuerdo de infancia hace 11 años, cuando estaba cubriendo el Mundial de Sudáfrica: el primer álbum de un Mundial de fútbol que hice fue el de Alemania 74. Fuimos caminando con mi papá a una droguería que quedaba en una esquina, a un par de cuadras de la casa en la que vivíamos.

Me compró el cuadernillo y unas ‘monas’. La primera laminita que me salió fue la del primer ídolo que tuve en el fútbol: apenas tenía 5 años y me brillaron los ojos cuando vi la cara del alemán Gerd Müller, el artillero más letal de su época, uno de los más grandes de todos los tiempos, una leyenda hecha a goles; un nombre imborrable del libro sagrado del fútbol a través de la historia.

Gerd Müller (izq.) en acción, en el Mundial de 1974, que ganó Alemania Occidental. Foto: AFP

Ese recuerdo estalló en mi memoria otra vez, el domingo temprano, cuando llegó la noticia de la muerte de Müller, a los 75 años.



En esta época marcada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los romperrécords goleadores del planeta, el poder de Müller no deja de brillar: era un verdadero depredador del área.



Era chiquito pero potente. Cada pierna era una masa de fibra sólida. A pesar de medir apenas 1,75 metros, cabeceaba muchísimo. Su cuello era cortico. ¡Parecía que no tuviera! Cuando cabeceaba, la fuerza de su disparo era como la de un remate con el pie. ¡Cabeceaba con todo su cuerpo macizo!



Gerd Müller levanta la Copa del Mundo en 1974. Foto: AFP

Su mayor habilidad era su olfato en las 18. ¡Era una fiera hambrienta de gol! Al acecho en la selva espesa de defensas, insaciable de gol, olfateaba su presa, esperaba con paciencia y, letal, cambiaba de ritmo con una velocidad explosiva e incontrolable en la carrera corta para clavarle el colmillo al pescuezo del balón. ¡Gol y gol y gol!



Sus números son brutales: 405 tantos en 507 partidos oficiales de la Bundesliga, 66 en 74 partidos de torneos internaciones con el Bayern Múnich. Es el mayor anotador de la Selección de Alemania con 68 goles en 62 partidos, por lo que es el goleador de selección nacional con mejor promedio anotador de la historia: 1,09 por partido. Fue el máximo artillero del Mundial de México 70 y campeón en el del 74, y es el tercer romperredes de los Mundiales con 14 tantos, solo detrás de Klose (16) y Ronaldo (el Gordo, con 15). ‘Él Bombardero de la nación’, le decían con total precisión.



Se retiró en 1982 con depresión y alcoholismo. Había dejado de ser el ídolo alemán más querido y reconocido, pues Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge eran los consentidos del Bayern y la ‘Mannschaft’ (selección nacional alemana).



Sus excompañeros del Bayern, empezando por el exportero Sepp Maier y Uli Hoeness, hicieron una intervención para rehabilitarlo y lo nombraron entrenador de las categorías menores.



Al comienzo dije que sabía que ya les había contado mi recuerdo infantil de la ‘monita’ de Müller cuando estaba en Johannesburgo, cubriendo el Mundial de Sudáfrica. Aquella vez, la firma Adidas, patrocinadora, entre otras, del ‘Botín de oro’ mundialista y que ya había lanzado una línea de guayos con su nombre, hizo una rueda de prensa con él y fui emocionado a verlo, pues el corazón me lo pedía. Entonces, lo vi de cerca: muy bajito, muy canoso, con unas gafas muy gruesas, muy como cualquier paisano. Hasta bonachón y tímido. Su mirada no tenía ese ‘instinto asesino’ del goleador en las 18.



El tiempo pasa y pasó... “Es un día trágico, negro, para el Bayern y su afición. Gerd Müller fue el mayor delantero de la historia, una persona excelente y una figura del fútbol mundial”, lamentó el Bayern Múnich la muerte del aquel primer ídolo de infancia, ese que hace 47 años emocionó al niño que yo era cuando vio su ‘monita’ para mi primer álbum de fútbol...



