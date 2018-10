Martino no seguirá en Atlanta y suena para ser el DT de México

El entrenador argentino Gerardo Martino abandonará el Atlanta United tras el final de la temporada, informó el martes el club de la liga estadounidense de fútbol, pues decidió que no renovará su vínculo con el club.

Martino, exentrenador de las selecciones de Argentina y Paraguay, asumió en el United a fines de septiembre de 2016 y llevó al equipo a jugar dos veces la postemporada.



Desde su llegada, ningún equipo sumó más goles ni consiguió más puntos que Atlanta, de acuerdo al club.



Según reportes de la prensa mexicana, Martino es uno de los principales candidatos para asumir en la selección local. "Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo", dijo Martino en un comunicado en la página web del club.



"La decisión no se tomó por razones financieras (...) Fue simplemente lo correcto para mí y mi familia en este momento. La oportunidad de formar un equipo desde el principio no aparece con frecuencia, y estoy agradecido al club y a los hinchas por confiar en mí para establecer una base sólida aquí en Atlanta", agregó el DT argentino, de 55 años.



Reuters