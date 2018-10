'No he sido contactado por la Federación Colombiana': Martino

Tras la salida de José Pékerman de la Selección Colombia han sido varias las versiones sobre quién será su reemplazo. Gerardo Martino, actual técnico del Atlanta United de la MLS, ha sido uno de los que más ha sonado para llegar al equipo nacional, pero, por boca de él, este rumor es falso.

Martino, en charla con EL TIEMPO y otros medios de la región, aseguró que en el 2011 sí estuvo a punto de llegar, antes de concretarse lo de José Pékerman, pero en su momento llegó una oferta del club de sus amores, Newell's Old Boys, de Argentina, al cual no pudo decirle que no.



El DT argentino asegura no que en el último año nadie de la Federación Colombiana de Fútbol lo ha llamado y por ahora solo concentra sus esfuerzos en el proyecto que tiene con el Atlanta.



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

*Por invitación de la MLS