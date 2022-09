El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, admitió que su equipo debe aprender a neutralizar a rivales de jerarquía como Colombia, que remontó un 2-0 en contra para vencer por 2-3 al 'Tri'.

Cuando enfrente hay jerarquía esa aparece y está en nosotros ver cómo neutralizarla sin que nos haga daño y recuperar el control de partido.



La jerarquía de Colombia se impuso y no fuimos capaces de controlar el partido", explicó a los medios tras la caída de México en el partido amistoso ante los colombianos en Levi's Stadium de Santa Clara (EE.UU.).



El duelo ante los sudamericanos fue el último del 'Tri' antes de emprender en noviembre una última concentración en Girona, España, en donde disputará sus últimos tres partidos de preparación antes de debutar en el Mundial de Qatar 2022.

Le lanzaron de todo



"Lo primero con lo que me quedo, más allá de que perdimos un partido, es que íbamos ganando 2-0 en un buen primer tiempo y también me quedo con los último 15 minutos, lo que no me gustaría pensar es en los primeros 10 minutos del segundo tiempo en los que Colombia se enfila a ganarnos", añadió el estratega.



Martino reconoció que México tiene que defender mejor en las pelotas paradas para no fallar en la búsqueda de superar la barrera de los octavos de final en la siguiente Copa del Mundo.



"Fue un momento que el rival se impone y no siempre que se impone te hacen dos goles en seis minutos, pero también me quedo con la parte final que con la entrada de algunos chicos recuperamos y tuvimos la valentía de buscar el empate", expresó.



Martino fue insultado y agredido por los aficionados, que desde la tribuna del estadio le reclamaban por el mal partido.



Esas acciones quedaron registradas en estos dos videos.

Le llovió al Tata pic.twitter.com/aCKmhooddB — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 28, 2022