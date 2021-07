Gerard Piqué y su curiosa propuesta para cambiar los penaltis

Después de que España fuera eliminada por Italia de la Eurocopa 2021 en la tanda de penaltis, el delantero español Gerard Piqué planteó una curiosa propuesta a través de su cuenta de Twitter.

"No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", escribió.

(Además: Shakira, Gerard Piqué y sus hijos, en su casa)



De inmediato, muchos de sus seguidores se interesaron por conocer de qué se trataba. "Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Animicamente cambia mucho ir por delante o por detrás", respondió en otro tuit.

Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Animicamente cambia mucho ir por delante o por detrás. — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Piqué también felicitó a sus compañeros de la selección de España ydestacó su desempeño en el torneo. "Enorme torneo de la selección! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la Eurocopa tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo", puntuliazó.

Le recomendamos leer también