Los rumores de una posible separación entre Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, y Shakira, reconocida cantante colombiana, no cesan. A la información que publicó el diario español 'El Periódico' en las últimas horas, sobre una aparente infidelidad del jugador, se le sumó también un análisis del mismo medio sobre el 'reflejo' musical de la supuesta crisis.

'¿Han leído la última canción de Shakira?'

La pareja lleva junta casi 12 años. Foto: Instagram: 3gerardpique y Shakira

De acuerdo con 'El Periódico', la difícil situación de la pareja tendría que ver con que el jugador le fue infiel a Shakira con una joven, de 20 años, que aparentemente trabajaría como 'host' de eventos en España.



A raíz de la aparente crisis, Piqué estaría viviendo en un apartamento distinto al de su familia, conforme adelanta el medio: "Piqué mantiene el piso de soltero en la calle Muntaner junto a la plaza Adrià, en la zona alta de la capital catalana".



Pues bien, en medio de la ola de rumores que acrecientan la información, el experimentado periodista Emilio Pérez de Rosas escribió un artículo en el que hace un análisis de la situación de la pareja a raíz de la carrera musical de la barranquillera. El título es certero: "¿Han leído la última canción de Shakira?"



Pérez comienza su texto recordando que en 2017, Shakira le habría dedicado a Piqué: 'Me enamoré', una canción que hizo parte de su álbum 'El Dorado'.



“Mi vida empezó a cambiar la noche que te conocí; tenía poco que perder y la cosa siguió así; yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer; pensé: ¿qué le voy a hacer?, es lo que andaba buscando; el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, oh (…) mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito, contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”, dice la letra.



"Y, sí, cierto, todo el mundo, incluso el musical, incluso el ‘lobby Shakira’, se encargó de airear que esa canción, como otras, estaba dedicada al ‘gran capitán’ culé. Y, sin embargo, nadie, nadie ha reparado esta vez, ha aireado ¿extraño, no?, que la cantante colombiana haya podido utilizar la misma vía de comunicación, de expresión, de rabia, para mostrar, muy recientemente, su desencanto, su ‘desensís’, ante la situación que está viviendo con su pareja", apunta Pérez en su relato.



Según explica el articulista, 'Te felicito', la canción que Shakira lanzó junto al reguetonero Rauw Alejandro hace poco más de un mes, podría ser la 'nueva dedicatoria' de la barranquillera al catalán.



"La letra de ‘Te felicito’ no puede ser ni más contundente, ni más expresiva, ni más reveladora, de lo que piensa Shakira, que, posiblemente, mañana mismo haga un comunicado desmintiendo que esa letra, que canta junto a Rauw Alejandro, pareja actual de Rosalía, no se refiere a su compañero", comenta Pérez.



“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, expresa la lírica.



“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, prosigue.

Hasta el momento ninguna persona del equipo de la cantante se ha pronunciado sobre la información que ha dado a conocer 'El Periódico'.

