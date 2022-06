Pasan los días y el mundo no aleja sus ojos del proceso de separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira.



Al hecho de que la pareja era considerada como una de las más sólidas del entorno de los famosos, se le ha ido sumando al interés mayoritario el rumor de una supuesta infidelidad. Sin embargo, eso no se ha confirmado.

El último punto del escándalo se dio por cuenta de una imagen viral en redes sociales que muestra al jugador del Barcelona, de perfil discreto, abrazado con una mujer rubia en Estocolmo, Suecia.



Ahora, cuando la foto es el epicentro de todo tipo de acusaciones, la autora de la imagen decidió romper su silencio. Todo, para explicar que detrás de esa imagen había una dosis de 'venganza'.

La foto de la 'venganza'

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010. Foto: Instagram: @3gerardpique

Según se ha podido saber, la encargada de tomar la foto fue la bloguera y empresaria sueca Katrin Zytomierska.



Zytomierska explicó en un pódcast de entretenimiento que la escena ocurrió en un bar de Estocolmo en el que estaban citados varios famosos y el grupo musical Swedish House Mafia se robó toda la atención.

Al momento de compartir la foto en su cuenta de Instagram, la reconocida sueca escribió refiriéndose a Piqué:



“Escucha, perdedor: probablemente todas las chicas de la fiesta querían follarte, pero cuando te vi solo pensé en mi hijo y fui directo a ti. Te pedí que lo saludaras y tomarás una foto. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?”.



“¿Porque eres un tipo que puede driblar el balón? Eso no me impresiona mucho. Lo triste es que la fama se te subió a la cabeza y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero ¿sabes qué? El karma es jodido y te morderá el maldito cu…”, finalizó.

En las últimas horas, Zytomierska comentó en una charla con el fotógrafo internacional Bingo Rimer que en dicha fiesta Piqué era de los más tranquilos. Además, dijo que la imagen había sido tomada por un impulso de "venganza" por la negativa ante su pedido. Aun así, manifestó no poder asegurar que la mujer es la nueva pareja del jugador, como algunos medios han dado por hecho.



Hasta el momento, Gerard Piqué no ha comentado nada sobre su proceso de separación y los rumores que pululan en Internet.

Más noticias

DEPORTES