Un juzgado de Madrid (España) admitió en las últimas horas una denuncia contra Gerard Piqué, jugador del Barcelona, y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los supuestos delitos de "corrupción en los negocios" y "administración desleal".

La juez del caso, según informa la agencia 'Europa Press', citada por el 'HuffPost', señala que los hechos en cuestión “revisten los caracteres de un presunto delito de Administración desleal y corrupción en los negocios”. Sin embargo, indica la juez, todavía no se ha determinado "la naturaleza" ni las "circunstancias" de los hechos.



¿De qué acusan a Piqué?

Foto: Capturas de pantalla 'Socialité'

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, pidió ayuda al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano, según un audio publicado por 'El Confidencial' hace un par de semanas dentro de las conversaciones sobre la negociación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.



"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha decir a

Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales en uno de los audios revelados por 'El Confidencial'.



En una respuesta posterior, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría "encantadísimo".



"Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", respondió Rubiales.



Al final, Piqué no hizo parte de las justas.



Entre las informaciones desveladas también se indica que la RFEF rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Catar, en la que no había penalización si el Barcelona o Real Madrid no participaban. Catar ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3% a partir del cuarto año.



La publicación de estas informaciones y estos audios se ha producido después de que la RFEF denunciara el pasado jueves 14 de abril haber sufrido un ataque informático en el marco de una "acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria" y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general. Entonces anunció que "a través de su departamento de Integridad y Seguridad, va a denunciar ante la Policía Nacional la sustracción de información de sus cuentas de correo electrónico, así como de conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo".

