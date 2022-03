Un doblete del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (minuto 29 y 53) y los tantos del uruguayo Ronald Araujo (m.38) y del español Ferran Torres (m.47) protagonizaron la goleada del Barcelona en su visita al Santiago Bernabéu que le permitió volver a ganar al Real Madrid tras seis clásicos sin lograrlo.

Desde el pasado 2 de marzo de 2019 no ganaban los azulgrana un duelo ante su máximo rival y este domingo se desquitaron con una abultada victoria ante el líder de LaLiga Santander del que se queda, con un partido menos, a 12 puntos con 10 encuentros aún por disputar para los de Xavi Hernández.



Claro, los seguidores del Real Madrid no se la perdonaron y de una vez recibió críticas, en las que se refleja. Una vez más, que no es un personaje agradable para las huestes del merengue.



Al defensa barcelonista le señalaron que su equipo había sido eliminado de la Liga de Campeones, estaba jugando la Liga Europa y está distanciado de la pelea por el torneo local.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022



