Gerard Piqué y Clara Chía son la noticia del momento en el mundo del entretenimiento. El exjugador del Barcelona y su novia han aparecido en distintos titulares de la prensa rosa por las informaciones que aseguran que van a anunciar su matrimonio en próximos días.

Según han replicado medios españoles como 'Telecinco', 'Informalia', 'Vanitatis' y otros más, el exjugador del Barcelona tendría pensado anunciar su boda el próximo sábado, en el marco de la unión entre su hermano Marc y su pareja.



Sin embargo, cuando se anunciaba que ya todo estaba listo y que los pormenores ya se estaban preparando, Lorena Vásquez, quien informó junto a Laura Fa la primicia de la separación de Shakira y Piqué hace un año, salió a contar una versión autorizada.



Contrario a lo que dicen los rumores, "Piqué y Clara no se casarán". Al menos por ahora, dijo.



'Piqué y Clara Chía no se casarán'

Shakira, Clara Chía y Piqué. Foto: Sony Music Entertainment US Latin LLC / Redes sociales.

Este lunes, Vásquez, una voz autorizada en la materia, aseguró tajantemente que "de momento no hay boda, que (Piqué y Clara Chía) no están preparando nada".



"Todo ha salido después de que ellos fueran a arreglar una joya, pero que no tiene nada que ver con un anillo", añadió Vásquez, en la edición de 'Y Ahora Sonsoles', reconocido programa de entretenimiento.



"Me asegura el entorno de Gerard que no se van a casar", aseveró Vásquez.



Piqué en estos momentos está en Miami, dejando sus hijos en casa de Shakira, según informó Vásquez.

