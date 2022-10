Gerard Piqué y la cantante Shakira anunciaron su separación en junio pasado y desde ese instante las informaciones sobre la pareja no paran.

Cada vez salen más afirmaciones y mucha ‘agua ha pasado debajo del puente’ con la noticia del espectáculo, que atañe también al deporte.



Piqué busca un cupo en la titular del Barcelona y Shakira sigue su carrera, ha grabado varias veces y lanzado nuevos productos.

Este es el bombazo



El defensa central del Barcelona tiene una nueva relación con una exempleada de una de sus empresas. Clara Chía Martí es su compañera y ya se han revelado detalles de una relación que, al parecer, va muy en serio.



Por los medios españoles se sabe que Piqué comprará una nueva mansión y que se irá a vivir con Chía Marti cerca de Shakira.



Y este domingo se conoció una información que no le caerá bien a la barranquillera y sí a la nueva pareja de españoles.

“Es algo que no nos podíamos imaginar que iban a hacer tan pronto”. FACEBOOK

TWITTER



El programa de Telecinco 'Socialité' señaló la nueva. “Es algo que le va a molestar porque Shakira y Piqué habían hablado muchísimo. Era una cosa que los dos no se ponían de acuerdo”, se conoció por información del periodista Jordi Martín.



Al comunicador le preguntaron si era la boda, pero él respondió que era algo más, mucho más fuerte: un hijo.



Se señala que Piqué siempre ha querido un tercer hijo. Advierten que esa idea viene desde el 2016. : "Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será", se dijo en esa época en Yes, I Am Famous, programa en el que Piqué advirtió que la colombiana no aceptó la petición.



Según Martín, Piqué le dijo a su entorno, a su familia, la idea. “Es algo que no nos podíamos imaginar que iban a hacer tan pronto”, confirmó el paparazi.

