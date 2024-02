Gerard Piqué y Clara Chía: filtran una inédita imagen que los delata

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti, por lo que se habla, no pasa por un buen momento, pero todo lo contrario dicen la imagen que se filtró en las redes sociales.

Piqué sigue con su trabajo, en busca de promocionar y armar mejor la Kings league, mientras que ella también anda en lo suyos, en sus vueltas personales.

La foto...

El excentral del Barcelona es el propietario del club FC Andorra y trata de no perderse ningún partido del club.

Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Foto: FOTO: EFE

En el último, contra el Villarreal B, Piqué y Clara Chía se vieron juntos, muy acompañados por varios allegados, lo que dice a las claras que su noviazgo va viento en popa. El menos eso fue lo que quedó registrado en una fotografía que rodó en las redes sociales y en la que se ven a los dos gozando del partido.

“Nueva foto de Gerard en el Estadio Nacional viendo el partido del FC Andorra vs Villarreal B, junto a su familia y amigos el pasado sábado”, dice la cuenta @PiqueFanARG.



A pesar de todo, pues ninguno salió contento del estadio, pues el empate 1-1 no fue el resultado que ellos querían, aunque disfrutaron de un buen juego.

Nueva foto de Gerard en el Estadio Nacional viendo el partido del FC Andorra vs Villarreal B, junto a su familia y amigos el pasado sábado. 🔵🟡🔴



17/02/2024 pic.twitter.com/Lq3zpaaU4b — Gerard Piqué 3️⃣❤ | Fan (@PiqueFanARG) February 21, 2024



