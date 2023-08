Las noticias diarias sobre Gerard Pique y su novia Clara Chía Marti se conocen todos los días, pero la última tiene que ver con una decisión que tomaron, pero que no debe ser la mejor.

Piqué y Clara son novios desde hace más de un año y tras la confirmación de la separación del exfutbolista con la colombiana, Shakira, pues ha tomado fuerza su unión.

Allí vivió con Shakira



Por esos días se maneja la información de que cambiaron de domicilio, pero tal vez, como dice el común, no fue la mejor determinación.



Jordi Martin es uno de los periodistas de la farándula más reconocidos de España y siempre le ha seguido los pasos a Piqué. Incluso, han tenido que ir a los estrados judiciales.

Milan y Sasha sacan a Clara Chía de casa de Gerard Piqué y debe vivir con sus padres Foto: Captura de pantalla de video Europa Press



Piqué y Chía son, ahora, sus vecinos, tal y como lo confirmó el mismo comunicador en sus programas.



“La casa cuenta con grandes ventanales, piscina y hasta con una cancha de fútbol. Como pueden ver, esta historia me persigue, ellos pudieron haber elegido otro condominio y más sabiendo la orden de restricción que tengo, por ahora, de no acercarme a Clara Chía”, dijo.



Y agregó: “Yo espero que cuando la chica se tropiece conmigo comprando el pan no llame a la policía, porque ya tengo ocho años viviendo acá y tengo derechos por antigüedad”.

Aclaración: Éste video al parecer pertenece a cuando se fueron a Madrid para las finales de la Kings y Queens League. No sé por qué lo publicaron dos semanas después 🤷🏼‍♀️pic.twitter.com/DYHWaQtcgl — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) August 10, 2023



Martin advirtió que no es la primera vez que el exfutbolista del Barcelona vive en ese mismo sitio.



“Esta no es la primera vez que Piqué vive en este lugar, porque hace unos años, en esa misma casa, vivió el exfutbolista con Shakira...lo digo con exactitud porque en el 2012 les tomé fotos cuando estaban en plena luna de miel”, concluyó.

TERNURA TOTAL 😍



El momento en el que se escuchó la voz de Clara



Parece la vocecita de una niña pequeña 💖 pic.twitter.com/GIjq5D53n6 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) August 11, 2023



