Ya pasó la boda de Marc Piqué, el hermano del exfutbolista, Gerard, quien asistió con su novia, Clara Chía Martí, pero la pareja fue centro de muchas críticas.

El pasado viernes fue la boda, pero se han conocido detalles de lo que pasó en la reunión.

De pocos amigos

Como se sabe no pudieron asistir los hijos de Piqué, Sasha y Milan, por impediemento de su mamá, la colombiana Shakira.



Adriana Dorronsoro, periodista de AR, fue a 'El programa de Ana Rosa' para contar algunos detalles que descubrió.

Y contó que la pareja fue criticada porque quisieron para inadvertidos, pero eso no pasó en ningún momento, a pesar de sus actitudes.



"Intentaron pasar desapercibidos. Me cuentan que hubo discursos y Piqué no dio ningún discurso. De hecho, en las copas tampoco bailaron, se fueron pronto a casa. Yo creo que querían dejar protagonismo a los novios", dijo la comunicadora.



Y agregó: "Me dicen que no hubo ningún anuncio de boda en ningún momento. Ella está súper integrada con la familia de Piqué y se lo pasaron súper bien".

