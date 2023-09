La vida de Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la pareja de moda en España, ha cambiado mucho, desde que se supo la verdad.

En junio del 2022 se confirmó que el exfutbolista rompió con la colombiana Shakira, Clara Chía ha tenido una ‘nueva vida’ y se le ha visto muy enamorada de Piqué.

Muchel billete

Hace poco, estuvieron de vacaciones en Croacia, con los padres del excentral del Barcelona y, como se ve en las imágenes, la pasaron muy bien.



Las publicaciones internacionales comenzaron a indagar qué hicieron, cuánto gastaron y ya se conocieron los primeros datos.

¡Más juntos que nunca! Gerard Piqué y su novia Clara Chía fueron captados disfrutando de unas vacaciones en Croacia paseando en un yate junto a la mamá del ex futbolista. En las imágenes del momento destaca la joven luciendo un bikini de dos piezas.

“Han salido a la luz las características del lujoso yate donde han decidido hospedarse durante su segundo verano de amor, y como era de esperar, su estancia no es apta para cualquier bolsillo”, dijo Look de Ok Diario.



Y agregó: “Siguiendo la apariencia de las fotografías difundidas, el modelo del yate por el que habría optado la familia Piqué sería el llamado Azimut. Se trata de yate construido en 2017 y reacondicionado en 2023 disponible para ocho huéspedes con unos altos niveles de comodidad y elegancia en sus instalaciones. Además de contar una tripulación formada por dos personas que estarán pendientes del servicio de los huéspedes durante todo el viaje”.



La publicación confirmó que “la cubierta y el exterior del modelo son uno de sus puntos fuertes. Ofrece un amplio espacio para sentarse, además de un área de bar y un gran solárium para tomar el sol. Cuenta con una mesa con cómodos asientos para que las personas instaladas puedan comer o cenar al aire libre siempre que lo deseen. En una de las partes de la cubierta, hay unos escalones que dirigen directamente al agua, desde donde también pueden acceder a los juguetes acuáticos disponibles para navegar con autonomía por el mar”.

Carísimo



Pero lo más importante es el valor que cancelaron por el alquiler del maravilloso yate, una cifra astronómica, pero sin problemas para Piqué.

Clara Chía y Gerard Piqué. Foto: Tomada del video

“La velocidad máxima que puede alcanzar asciende hasta los 33 nudos aunque la de crucero se limita hasta los 26 nudos. Siguiendo la página web encargada del alquiler de este tipo de yates, su precio para una semana oscila entre los 24.000 y los 33.000 euros, entendiendo que varía en función del número de huéspedes instalados. Sin duda, un flybridge que ha ayudado a que Gerard Piqué y Clara Chía hayan podido disfrutar de un amor «de lujo» en uno de los veranos más difíciles y mediáticos de sus vidas”, se aseguró.

