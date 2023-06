Gerard Piqué y Clara Chía Marti siguen en ‘luna de miel’, más cuando Shakira está lejos y viviendo en Estados Unidos, lo que le ha bajado el tono a la situación de los españoles.

Piqué y Clara se han visto muy juntos en los últimos días, luego de algunos rumores que no estarían en el mejor momento.

¿Hay anuncio?



Pero en España hay una revolución, pues aseguran que se van a casar, que ya ella le dio el ‘sí’ al ex central del club Barcelona.



“Estarían dispuestos a dar un paso más en su relación y afianzar su noviazgo con una boda que anunciarán en los próximos días. Lo comunicarán públicamente el 24 de junio con motivo de la unión matrimonial de su hermano, Marc Piqué, con María, su novia de toda la vida. Y es que ya lo dice el refrán 'de una boda, sale otra'. Con esta determinación, la pareja confirmaría que, contra todas las informaciones y habladurías, siguen tan enamorados como el primer día y ajenos a las críticas”, dice el diario ABC.

Gerard Piqué y Clara Chía.



Y agrega: “Personas de su entorno más cercano deslizan a 'LOOK' que ya han comenzado con los preparativos del que se convertirá en uno de los días más especiales de su vida. También, según apuntan, tienen pensado cómo comunicar la noticia a sus allegados. En caso de confirmarse, se convertirá, sin ninguna duda, en una de las bodas del año. Cabe recordar que el futbolista catalán no dio el paso con Shakira durante los 12 años que estuvieron juntos pese a que sí tuvieron dos hijos, Milan y Sasha”.



Es una información que se venía manejando, pero que todo indica está confirmada, pero hay algo ‘extra’ que tiene a Piqué contra las cuerdas.



Se conoció que Shakira no dio el aval para que sus hijos, Milan y Sasha, asistan al matrimonio de su tío, pero Piqué quiere todo lo contrario.

La diferencia de edad sería uno de los motivos del supuesto disgusto.

“El futbolista estaría insistiendo, a través de sus representantes legales, para que se haya una ligera modificación y Sasha y Milan permanezcan cinco días más en Barcelona y así poder ir al enlace de Marc Piqué, que si ya era motivo de emoción para la familia, con el posible anuncio de boda de Clara Chía y Gerard, todo se acrecienta. No obstante, la intérprete de 'Acróstico' parece que no ha cedido a las peticiones de su ex, según aseguró el programa 'Y ahora Sonsoles'”, comentó el diario español.

