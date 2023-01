Shakira se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de "BZRP Music Session #53", una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía, pero el exfutbolista, al parecer, no se quedará atrás.

Según un informe del buscador Google, en la semana del 9 al 13 de enero Colombia fue el cuarto país con más búsquedas relacionadas con Shakira.



El primer lugar lo ocupó España, en donde vivió la barranquillera casi 12 años. Le siguieron Uruguay, segundo; Paraguay, tercero, y Argentina ocupó el quinto lugar. La información desglosó que en esa semana la cantautora "es la persona que ha generado mayor interés de búsqueda en Colombia".



Ese interés se extendió a "BZRP Music Session #53", el más reciente tema musical, que es el más escuchado en Spotify. En "BZRP Music Session #53", la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

¿Contragolpe?

Ha siso tal el éxito de la canción, pero también la dedicatoria a Piqué, que sus allegados han analizado la opción de una posible demanda.



La letra de la canción es alusiva a él, a su novia, pero no es directa, lo que ha generado la opción de ir a los tirbunales.



Sin embargo, se conoció en España, que los asesores del exdefensa de la selección de su país ya recomendaron no abrir un proceso legar contra Shakira, pues no hay referencias directas a Piqué.

