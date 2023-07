La ruptura de la relación de 12 años entre la cantante colombiana Shakira y el entonces aún futbolista Gerard Piqué ha generado miles de publicaciones en redes sociales. El vínculo se rompió, entre otras causas, por la infidelidad del catalán.

Piqué, quien poco después del divorcio de Shakira anunció su retiro como futbolista activo, ha enfocado sus esfuerzos en afianzar su nueva relación con Clara Chia Martí, una joven española de 24 años, quien sería la causa del rompimiento.

El exjugador mantuvo bajo reserva su relación con Clara Chía, aunque con el paso del tiempo, y poco a poco, ha ido revelando cosas y ha hecho apariciones públicas junto a ella. Finalmente, confirmó la relación publicando una foto junto a su nueva pareja en redes sociales, el pasado 25 de enero.

Las apariciones públicas de Piqué y Clara Chía desencadenaron una fuerte reacción en contra del exjugador de parte de los seguidores de Shakira, e incluso la propia cantante desahogó su pena en varios trabajos musicales en los que hacía referencia a la causa de su rompimiento.



El más fuerte fue Music Sessions #53, trabajo junto al productor argentino Bizarrap, en el que Shakira hace referencia a Clara Chía en la letra de la canción, con frases como ''Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena'' o ''A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú''.

Así fue la nueva declaración de amor de Piqué a Clara Chía

Ya Piqué no oculta su relación e incluso ha aparecido junto a Clara Chía en varios actos públicos, como el matrimonio de su hermano, Marc, y en la final de la Kings League, el torneo de fútbol 7 que maneja junto al influencer español Ibaí Llanos.



Y fue justo en una transmisión de Twitch de la Kings League en la que Piqué volvió a hacer una declaración pública de amor hacia Clara Chía. El contexto, una discusión entre los presidentes de los clubes.



“Tienes que encontrar el amor, no conoces el amor todavía”, le dijo Llanos a Piqué. El catalán, molesto, respondió y dejó en claro que encontró el amor con su nueva pareja.



“¡Qué estás diciendo, tío, tú siempre atacándome!”, dijo Piqué, y luego sentenció: “Yo he encontrado el amor ya”, agregó.

