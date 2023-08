Shakira y Gerard Piqué están en otra cosa. La barranquillera se radicó en Miami y ahora hay rumores de que tendría una nueva relación con el piloto británico Lewis Hamilton, mientras Piqué ya hizo público su noviazgo con la también española Clara Chia Martí.

Piqué vivió otro episodio en el que su molestia fue evidente cuando le recordaron a Shakira. Fue durante la fiesta posterior al final de la temporada de la Kings League.

Lo que pasó

Uno de los invitados a la fiesta fue Iker Casillas, el portero que brilló en el Real Madrid, el gran rival del Barcelona, pero que también fue compañero de Piqué en la selección española que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Durante ese torneo comenzó la relación entre el catalán y Shakira.



Sin embargo, eso ya pasó y Piqué ahora mira a estados Unidos, hacia sus hijos, a los que ha descuidado un poco por su trabajo.

Tan agradecida con todos ustedes por estos 8 premios!!! No me esperaba tanto! ❤️ Gracias @PremiosJuventud pic.twitter.com/r0YsHsUCDe — Shakira (@shakira) July 21, 2023



La periodista española Lorena Vázquez, que estuvo en el programa Y ahora Sonsoles de la cadena Antena 3, señaló que Piqué se desplazará a Miami, Estados Unidos, para llevarse a sus hijos a España.

Shakira paseó por la Universidad de Los Ángeles con una bandolera que revolucionó las redes pic.twitter.com/ElcaB5gn2Y — Viva Eureka! Edición España (@vivaeurek) August 3, 2023



“Esta vez el encargado será Piqué de viajar a Miami y de traerse (a Barcelona) a sus hijos, creo, a España. Como ya ha acabado sus compromisos profesionales con la Kings League, a lo mejor aproveche para hacer un viaje largo y pueda disfrutar esas ansiadas vacaciones con sus niños, porque de momento solo le hemos visto en Barcelona”, dijo.



Sobre la opción de que los niños pasen momentos con Clara Chía, la comunicadora afirmó: "No, yo no creo que eso vaya a pasar este año. Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Si es cierto que la conocen, pero nada más”.

