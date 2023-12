Piqué vive 'explosiva' pelea con los papás de Clara Chía: 'No puede pisar la casa'

Gerard Piqué es uno de los nombres de moda en España por sus polémicas tras dejar el fútbol profesional. El creador de la Kings League es perseguido por la prensa rosa en Barcelona tras su separación con Shakira y su relación con la joven Clara Chía Marti.



Sin embargo, una filtración se ha hecho en el último tiempo, Piqué y los padres de Clara Chía no tendrían una buena relación y la familia de la joven de 24 años de edad le dejó claro que no lo quieren con Clara.



A partir de esto, Clara Chía tendría una relación de tensión con sus padres y habría tomado la decisión de no compartir tiempo con ellos mientras su pareja no está.

Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Foto: FOTO: EFE

El detonante habría sido una decisión de la familia de Clara Chía. Según reveló el paparazzi Jordi Martin en TV Notas, hay mucha tensión en el vínculo. Al ser consultado por las razones, no especificó, pero manifestó que los padres de la joven de 24 años "no lo quieren". Desde el primer momento, se lo dejaron claro al español y de acuerdo a lo que detalló el periodista, Piqué no puedeni entrar a la casa de la famiia.



“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.

Clara Chía es parte clave en empresa de Piqué. Foto: Instagram:@ Shakira/ Archivo Particular.

No es nueva esta situación, desde que comenzaron a salir, la relación del empresario y la joven estuvo en tela de juicio, a partir de la infidelidad a Shakira y todos los detalles sobre el vínculo amoroso que se conocieron.



La prensa española siguió de cerca todos los detalles y acontecimientos de la pareja. A pesar de que ahora ambos se muestran sin problemas públicamente, puertas adentro el trato del catalán y la familia de su novia no sería la mejor.



El propio Marti dijo que los papás le dejaron muy claro a Piqué que no están de acuerdo con la relación: "No te queremos", fueron las palabras de la pareja ante la llegada de su yerno al hogar.

No es la primera vez que se habla de las preferencias del exfutbolista. Foto: Instagram @3gerardpique

Enojada por esta situación y por la tensión que existe entre sus padres y su novio, la joven de 24 años pasa las noches lejos de la casa familiar. Mientras Piqué viaja a Miamia visitar a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, ella evita quedarse en la vivienda y se traslada a casa de una amiga, explicó el paparazzi.

