Gerard Piqué: la millonaria multa que tendría que pagarle a la Hacienda española

El pasado 20 de noviembre, la cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo con la Hacienda española para evitar problemas legales. Ahora, el que enfrenta una nueva investigación es su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

La barranquillera se declaró culpable de fraude fiscal y se comprometió a pagar una multa cercana a los 8 millones de dólares, para evitar que avance un proceso por una supuesta evasión de impuestos entre 2012 y 2014.

Shakira argumentó que en ese entonces su residencia no estaba en Barcelona y el proceso estaba demostrando lo contrario.



“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, expresó la colombiana en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué. Foto: Julio Muñoz. Efe | Redes sociales

Este es el lío que afronta ahora Gerard Piqué

Ahora, el que está en líos con la Hacienda española es Piqué. El diario madrileño El Mundo aseguró que Kosmos, el holding que encabeza el exjugador, está siendo investigado para ver si ha evadido el IVA en los pagos relacionados con las negociaciones para que la Supercopa de España se lleve a cabo por fuera de ese país.



La investigación de El Mundo mostró que Hacienda está haciendo pesquisas para determinar si las comisiones que recibió Piqué de parte de Arabia Saudí fueron pagadas realmente en España. Si se determina que es así, estaría obligado a hacer un pago de 840 mil euros por cada edición de la Supercopa.



Según Europa Press, la multa que tendría que abonar Piqué sería de 7,56 millones de euros, teniendo en cuenta que el contrato firmado con los árabes establece que la Supercopa se va a jugar en ese territorio hasta 2029.



Mientras Piqué pasa unos días con sus hijos, Milan y Sasha, en Barcelona, el padre del jugador, Joan Piqué, fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre lo ocurrido tanto con el exjugador como con su antigua nuera.



Joan prefirió el silencio: "Que no, que no, que no voy a contestarte nada. No he hablado nunca, no voy a hablar más", dijo, visiblemente molesto.

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer, el papá de Piqué fue el culpable de que Shakira saliera de su mansión en Barcelona. Foto: Captura de pantalla YouTube



DEPORTES

Más noticias de Deportes