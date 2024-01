Clara Chía vive el mismo tormento que Shakira: papás de Piqué toman postura defensiva

Gerard Piqué comenzó el 2024 con pie derecho. El fin de año ha sido poco polémico y las noticias de su relación con Clara Chía Marti y Shakira, pues no han retumbado en la prensa de Europa.



Todo indica que Piqué y Clara Chía tienen una buena relación, por el momento. Se filtró algo de que habían decidido aplazar su matrimonio que, en principio, estaba para el presente año.



Sin embargo, ese amor y esa tranquilidad se podría dañar por una difícil postura que están tomando las familias de ambos famosos. Los papás de la joven no quieren a Piqué y la familia del empresario están teniendo la misma actitud que en su día padeció Shakira.



La tensa relación entre los papás de la mujer y el exfutbolista ha representado un nuevo desafío en su relación y ha tirado por la borda los planes que, al parecer, tenían preparados para este 2024, destacan los medios rosa de España.

No es la primera vez que se habla de las preferencias del exfutbolista. Foto: Instagram @3gerardpique

Según el paparazzi Jordi Martin, los padres de Clara no quieren a Piqué y desaprueban la relación entre los dos, principalmente por todo el escándalo que se ha originado por la supuesta infidelidad a Shakira y por los 12 años de diferencia que le lleva a la joven de 24 años.



“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren”, explicó el paparazzi, indicando que el romance entre el exjugador y la joven de años se ve afectada por motivos externos.



Ante esta dura situación y entendiendo que no tendrá la bendición de los papás de Clara Chía, Gerard Piqué supuestamente habría decidido cancelar su boda con la mujer para este 2024, explicaron en Cataluña.

El exfutbolista responde sobre su ruptura con Shakira. Foto: Instagram @joaquinelnovato

El Nacionat de Cataluña dijo tras esta información: "Las expectativas de una boda esperada por muchos y los planes de maternidad de Clara han sido puestos en pausa, tomando por sorpresa a quienes aguardaban con ansias tales eventos. La decisión repentina de desestimar estos proyectos apunta directamente al conflicto con los padres de Clara como la raíz del problema”.



Además, la mala relación de los padres de Clara Chía con Piqué haría que la pareja desista de tener hijos. La familia no soportaría que su hija quede embarazada del exfutbolista del Barcelona, que ya tiene dos hijos con Shakira: Sasha y Milan.



“La joven ha optado por aplazar sus deseos de ser madre sumergida en los persistentes desacuerdos familiares que han surgido debido a su relación con el exjugador del FC Barcelona. Esto significa que, al menos por ahora, no habrá hermano o hermana para Milan y Sasha, al menos no por parte de su padre”, detalló el diario.

Clara Chia y Gerard Piqué Foto: Redes sociales

A partir de esto, Clara Chía tendría una relación de tensión con sus padres y habría tomado la decisión de no compartir tiempo con ellos mientras su pareja no está.



El detonante habría sido una decisión de la familia de Clara Chía. Según reveló el paparazzi Jordi Martin en TV Notas, hay mucha tensión en el vínculo. Al ser consultado por las razones, no especificó, pero manifestó que los padres de la joven de 24 años "no lo quieren". Desde el primer momento, se lo dejaron claro al español y de acuerdo a lo que detalló el periodista, Piqué no puede ni entrar a la casa de la familia.



“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

No es nueva esta situación, desde que comenzaron a salir, la relación del empresario y la joven estuvo en tela de juicio, a partir de todos los detalles sobre el vínculo amoroso que se conocieron, la diferencia de edad y la supuesta infidelidad a Shakira.



La prensa española siguió de cerca todos los detalles y acontecimientos de la pareja. A pesar de que ahora ambos se muestran sin problemas públicamente, puertas adentro el trato del catalán y la familia de su novia no sería la mejor.



El propio Marti dijo que los papás le dejaron muy claro a Piqué que no están de acuerdo con la relación: "No te queremos", fueron las palabras de la pareja ante la llegada de su yerno al hogar.

Shakira y Pique Foto: Tomada del video y Efe

Enojada por esta situación y por la tensión que existe entre sus padres y su novio, la joven de 24 años pasa las noches lejos de la casa familiar. Mientras Piqué viaja a Miami a visitar a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, ella evita quedarse en la vivienda y se traslada a casa de una amiga, explicó el paparazzi.

Los papás de Piqué toman postura de la situación

El Nacionat de Cataluña reveló que los papás de Gerard Piqué no están contentos con el trato que está recibiendo su hijo de los suegros y han tomado algo de partido en la relación.



“Por otro lado, los padres de Gerard Piqué sienten que su hijo está siendo tratado injustamente. Consideran que él ha hecho esfuerzos significativos para otorgarle a Clara un lugar relevante en su vida y evitar que sea percibida como la tercera en discordia, la causante de la tristeza de Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha”, afirmó.



“La complicada dinámica familiar entre Gerard Piqué y Clara Chía no muestra signos de resolverse. Con historias de amores pasados, conflictos familiares y desafíos actuales, la pareja sigue enfrentando un panorama complejo cuyo desenlace solo el tiempo revelará si logran superar”, indicó el medio, que no descarta una separación.

