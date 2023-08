La separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Y ahora, el tema de discusión vuelve a ser la custodia de los hijos de la pareja, Milan y Sasha.

Ese asunto fue uno de los más delicados de todo el proceso tras la ruptura, anunciada oficialmente en junio del año pasado. Ha pasado más de un año y mientras Shakira aún no tiene una nueva relación, Piqué sigue adelante con su nueva novia, Clara Chía.

La decisión judicial es que, aunque en principio la custodia quedó para la barranquillera, hay un acuerdo para que los niños pasen un periodo de tiempo al mes con su padre en Barcelona. Cabe recordar que luego del divorcio, Shakira se fue a vivir a Miami.



Versiones de prensa aseguran que uno de los puntos del acuerdo es que Milan y Sasha no pueden compartir con Clara Chía y ese fue uno de los problemas más difíciles de resolver. Pero ahora aparece un nuevo inconveniente.

Por qué Shakira cambiaría el acuerdo de custodia

El periodista Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, dio a conocer que Shakira estaría estudiando la posibilidad de que se le retire a Piqué la custodia compartida, pero no por causa de su nueva novia. Según Ceriani, Shakira tuvo una conversación con sus hijos tras uno de los viajes para ver a su padre en Barcelona. Y que, según esa charla, el exfutbolista no les presta atención, porque “está todo el día con su celular”.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira, con Milan y Sasha. Al lado opuesto, Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', AFP



La misma fuente insiste en que Milan y Sasha le habrían manifestado a Shakira que se aburren mucho cuando están con su padre y que este no los lleva a ninguna parte ni hace con ellos ninguna actividad divertida.



Por esta razón, Shakira se habría planteado la posibilidad de reevaluar el acuerdo y hacer que el viaje de los niños a España no sea obligatorio, lo cual implicaría otro cambio radical en la vida de Milan y Sasha, quienes, mientras sus padres estuvieron juntos, estaban afincados en Barcelona y ahora tienen que viajar con frecuencia.



DEPORTES

Más noticias de Deportes