Gerard Piqué anda de problema en problema. A su separación con la cantante colombiana Shakira se une ahora su momento futbolístico, que no es el mejor en el Barcelona.

Desde junio pasado, cuando la pareja anunció que rompía relaciones, comenzaron los grandes inconvenientes del futbolista, que no tiene un futuro claro.



Piqué vive momentos de angustia, no solo personales, sino con su carrera como futbolista, la que se ha venido a menos.

¿Quinto defensor?



Líos judiciales, fotos, videos con sus amigos en fiestas, nuevas relaciones, la lucha jurídica por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, y el constante tira y encoje con su expareja por su ira a vivir a Estados Unidos llega ahora otro capítulo más.



Siempre ha sido uno de los referentes del Barcelona y de la selección de España, pero el defensa ha perdido fuerza en el club.



A sus 35 años, Piqué se ha visto relegado a un segundo plano y todo indica que la titularidad en el conjunto catalán es cuestión de historia.

El futbolista habló sobre lo que vive sus hijos Foto: Instagram: @3gerardpique



Si bien lo ha ganado todo, pues sus problemas personas no lo han dejado levantar cabeza y en España se habla de que no es intocable en el club.



Dicen que pasó a ser el quinto defensa del DT, Xavi, que por delante hay más zagueros. Los 35 años, las lesiones, los escándalos por la separación han hecho mella en su rendimiento.

Sus rivales por el puesto



En la pasada temporada jugó 39 compromisos, ni jugó más debido a las lesiones musculares. Solo ha disputado 101 minutos en esta pretemporada, es uno de los jugadores con menos tiempo en la cancha.



Además, advierten que tiene fuertes competidores en su puesto como Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Eric García.



Se suma que Gerard Piqué recibió un pedido de baja salarial, el que no ha respondido, pero solo tiene 10 días para hacerlo.



Todo lo anterior es la causa por la que el defensa central no la pasa bien, es un momento amargo en su vida personal y profesional.



